Yidocy Plus (YIDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yidocy Plus (YIDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yidocy Plus (YIDO) Informasjon Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. Offisiell nettside: https://www.yidocyplus.io/ Teknisk dokument: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Kjøp YIDO nå!

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yidocy Plus (YIDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 114.60K $ 114.60K $ 114.60K All-time high: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 All-Time Low: $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 Nåværende pris: $ 0.001146 $ 0.001146 $ 0.001146 Lær mer om Yidocy Plus (YIDO) pris

Yidocy Plus (YIDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yidocy Plus (YIDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YIDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YIDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YIDOs tokenomics, kan du utforske YIDO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe YIDO Interessert i å legge til Yidocy Plus (YIDO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe YIDO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper YIDO på MEXC nå!

Yidocy Plus (YIDO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til YIDO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for YIDO nå!

YIDO prisforutsigelse Vil du vite hvor YIDO kan være på vei? Vår YIDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YIDO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!