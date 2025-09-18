Dagens Yidocy Plus livepris er 0.00098 USD. Spor prisoppdateringer for YIDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YIDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yidocy Plus livepris er 0.00098 USD. Spor prisoppdateringer for YIDO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YIDO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yidocy Plus Logo

Yidocy Plus Pris(YIDO)

1 YIDO til USD livepris:

$0.00098
$0.00098$0.00098
+0.20%1D
USD
Yidocy Plus (YIDO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:09:50 (UTC+8)

Yidocy Plus (YIDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00095
$ 0.00095$ 0.00095
24 timer lav
$ 0.000998
$ 0.000998$ 0.000998
24 timer høy

$ 0.00095
$ 0.00095$ 0.00095

$ 0.000998
$ 0.000998$ 0.000998

$ 0.6716896311213572
$ 0.6716896311213572$ 0.6716896311213572

$ 0.000399827864187082
$ 0.000399827864187082$ 0.000399827864187082

+0.20%

+0.20%

+8.52%

+8.52%

Yidocy Plus (YIDO) sanntidsprisen er $ 0.00098. I løpet av de siste 24 timene har YIDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00095 og et toppnivå på $ 0.000998, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YIDO er $ 0.6716896311213572, mens den rekordlave prisen er $ 0.000399827864187082.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YIDO endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og +8.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yidocy Plus (YIDO) Markedsinformasjon

No.8288

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.34K
$ 4.34K$ 4.34K

$ 98.00K
$ 98.00K$ 98.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Yidocy Plus er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.34K. Den sirkulerende forsyningen på YIDO er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.00K.

Yidocy Plus (YIDO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Yidocy Plus for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000196+0.20%
30 dager$ +0.000031+3.26%
60 dager$ -0.008431-89.59%
90 dager$ -0.001921-66.22%
Yidocy Plus Prisendring i dag

I dag registrerte YIDO en endring på $ +0.00000196 (+0.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Yidocy Plus 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000031 (+3.26%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Yidocy Plus 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så YIDO en endring på $ -0.008431 (-89.59%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Yidocy Plus 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001921-66.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Yidocy Plus (YIDO)?

Sjekk ut Yidocy Plus Prishistorikk-siden nå.

Hva er Yidocy Plus (YIDO)

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Yidocy Plus er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Yidocy Plus investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk YIDO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Yidocy Plus på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Yidocy Plus kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Yidocy Plus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yidocy Plus (YIDO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yidocy Plus (YIDO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yidocy Plus.

Sjekk Yidocy Plusprisprognosen nå!

Yidocy Plus (YIDO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yidocy Plus (YIDO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YIDO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Yidocy Plus (YIDO)

Leter du etter hvordan du kjøperYidocy Plus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Yidocy Plus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YIDO til lokale valutaer

Yidocy Plus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Yidocy Plus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Yidocy Plus nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Yidocy Plus

Hvor mye er Yidocy Plus (YIDO) verdt i dag?
Live YIDO prisen i USD er 0.00098 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YIDO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YIDO til USD er $ 0.00098. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yidocy Plus?
Markedsverdien for YIDO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YIDO?
Den sirkulerende forsyningen av YIDO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYIDO ?
YIDO oppnådde en ATH-pris på 0.6716896311213572 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YIDO?
YIDO så en ATL-pris på 0.000399827864187082 USD.
Hva er handelsvolumet til YIDO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YIDO er $ 4.34K USD.
Vil YIDO gå høyere i år?
YIDO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YIDO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:09:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

