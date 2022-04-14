YieldBricks (YBR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YieldBricks (YBR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YieldBricks (YBR) Informasjon Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. Offisiell nettside: https://www.yieldbricks.com/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Kjøp YBR nå!

YieldBricks (YBR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YieldBricks (YBR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M All-time high: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 All-Time Low: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 Nåværende pris: $ 0.001699 $ 0.001699 $ 0.001699 Lær mer om YieldBricks (YBR) pris

YieldBricks (YBR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YieldBricks (YBR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YBR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YBR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YBRs tokenomics, kan du utforske YBR tokenets livepris!

YieldBricks (YBR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til YBR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for YBR nå!

YBR prisforutsigelse Vil du vite hvor YBR kan være på vei? Vår YBR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YBR tokenets prisforutsigelse nå!

