Dagens YieldBricks livepris er 0.00238 USD. Spor prisoppdateringer for YBR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YBR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

YieldBricks Logo

YieldBricks Pris(YBR)

1 YBR til USD livepris:

$0.00238
-8.60%1D
YieldBricks (YBR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:57:20 (UTC+8)

YieldBricks (YBR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00238
24 timer lav
$ 0.002608
$ 0.002608$ 0.002608
24 timer høy

$ 0.00238
$ 0.002608
$ 0.33125992148063127
$ 0.000688919174838846
-0.34%

-8.60%

+10.03%

+10.03%

YieldBricks (YBR) sanntidsprisen er $ 0.00238. I løpet av de siste 24 timene har YBR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00238 og et toppnivå på $ 0.002608, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YBR er $ 0.33125992148063127, mens den rekordlave prisen er $ 0.000688919174838846.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YBR endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -8.60% over 24 timer og +10.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YieldBricks (YBR) Markedsinformasjon

No.8595

$ 0.00
$ 1.59K
$ 2.38M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ARB

Nåværende markedsverdi på YieldBricks er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.59K. Den sirkulerende forsyningen på YBR er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.38M.

YieldBricks (YBR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene YieldBricks for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00022394-8.60%
30 dager$ +0.000505+26.93%
60 dager$ +0.000923+63.34%
90 dager$ +0.001521+177.06%
YieldBricks Prisendring i dag

I dag registrerte YBR en endring på $ -0.00022394 (-8.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

YieldBricks 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000505 (+26.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

YieldBricks 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så YBR en endring på $ +0.000923 (+63.34%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

YieldBricks 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001521+177.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for YieldBricks (YBR)?

Sjekk ut YieldBricks Prishistorikk-siden nå.

Hva er YieldBricks (YBR)

Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease.

YieldBricks er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere YieldBricks investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk YBR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om YieldBricks på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din YieldBricks kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

YieldBricks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YieldBricks (YBR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YieldBricks (YBR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YieldBricks.

Sjekk YieldBricksprisprognosen nå!

YieldBricks (YBR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YieldBricks (YBR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YBR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe YieldBricks (YBR)

Leter du etter hvordan du kjøperYieldBricks? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe YieldBricks på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YBR til lokale valutaer

YieldBricks Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av YieldBricks, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell YieldBricks nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om YieldBricks

Hvor mye er YieldBricks (YBR) verdt i dag?
Live YBR prisen i USD er 0.00238 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YBR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YBR til USD er $ 0.00238. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for YieldBricks?
Markedsverdien for YBR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YBR?
Den sirkulerende forsyningen av YBR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYBR ?
YBR oppnådde en ATH-pris på 0.33125992148063127 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YBR?
YBR så en ATL-pris på 0.000688919174838846 USD.
Hva er handelsvolumet til YBR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YBR er $ 1.59K USD.
Vil YBR gå høyere i år?
YBR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YBR prisprognosen for en mer grundig analyse.
YieldBricks (YBR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

