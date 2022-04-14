YAY Network (YAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YAY Network (YAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YAY Network (YAY) Informasjon YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Offisiell nettside: https://yay.network/ Teknisk dokument: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Kjøp YAY nå!

YAY Network (YAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YAY Network (YAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 321.11K $ 321.11K $ 321.11K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 466.90K $ 466.90K $ 466.90K All-time high: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 All-Time Low: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Nåværende pris: $ 0.0004669 $ 0.0004669 $ 0.0004669 Lær mer om YAY Network (YAY) pris

YAY Network (YAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YAY Network (YAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YAYs tokenomics, kan du utforske YAY tokenets livepris!

YAY Network (YAY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til YAY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for YAY nå!

