Dagens YAY Network livepris er 0.0004771 USD. Spor prisoppdateringer for YAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

YAY Network Pris(YAY)

$0.0004771
$0.0004771$0.0004771
-3.90%1D
YAY Network (YAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:24 (UTC+8)

YAY Network (YAY) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0004761
$ 0.0004761$ 0.0004761
$ 0.0004965
$ 0.0004965$ 0.0004965
$ 0.0004761
$ 0.0004761$ 0.0004761

$ 0.0004965
$ 0.0004965$ 0.0004965

$ 0.09812082
$ 0.09812082$ 0.09812082

$ 0.000180253611537279
$ 0.000180253611537279$ 0.000180253611537279

-0.17%

-3.90%

+2.84%

+2.84%

YAY Network (YAY) sanntidsprisen er $ 0.0004771. I løpet av de siste 24 timene har YAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004761 og et toppnivå på $ 0.0004965, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAY er $ 0.09812082, mens den rekordlave prisen er $ 0.000180253611537279.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAY endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, -3.90% over 24 timer og +2.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YAY Network (YAY) Markedsinformasjon

$ 328.12K
$ 328.12K$ 328.12K

$ 15.80K
$ 15.80K$ 15.80K

$ 477.10K
$ 477.10K$ 477.10K

687.75M
687.75M 687.75M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på YAY Network er $ 328.12K, med et 24-timers handelsvolum på $ 15.80K. Den sirkulerende forsyningen på YAY er 687.75M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 477.10K.

YAY Network (YAY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene YAY Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.000019362-3.90%
30 dager$ -0.0000395-7.65%
60 dager$ -0.0000798-14.33%
90 dager$ +0.000013+2.80%
YAY Network Prisendring i dag

I dag registrerte YAY en endring på $ -0.000019362 (-3.90%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

YAY Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000395 (-7.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

YAY Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så YAY en endring på $ -0.0000798 (-14.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

YAY Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000013+2.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for YAY Network (YAY)?

Sjekk ut YAY Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er YAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere YAY Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk YAY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om YAY Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din YAY Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

YAY Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YAY Network (YAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YAY Network (YAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YAY Network.

Sjekk YAY Networkprisprognosen nå!

YAY Network (YAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YAY Network (YAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe YAY Network (YAY)

Leter du etter hvordan du kjøperYAY Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe YAY Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av YAY Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell YAY Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om YAY Network

Hvor mye er YAY Network (YAY) verdt i dag?
Live YAY prisen i USD er 0.0004771 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YAY til USD er $ 0.0004771. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for YAY Network?
Markedsverdien for YAY er $ 328.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YAY?
Den sirkulerende forsyningen av YAY er 687.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYAY ?
YAY oppnådde en ATH-pris på 0.09812082 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YAY?
YAY så en ATL-pris på 0.000180253611537279 USD.
Hva er handelsvolumet til YAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YAY er $ 15.80K USD.
Vil YAY gå høyere i år?
YAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:24 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

