Hva er YAY Network (YAY)

YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.

YAY Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere YAY Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk YAY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om YAY Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din YAY Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

YAY Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YAY Network (YAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YAY Network (YAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YAY Network.

Sjekk YAY Networkprisprognosen nå!

YAY Network (YAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YAY Network (YAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe YAY Network (YAY)

Leter du etter hvordan du kjøperYAY Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe YAY Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YAY til lokale valutaer

Prøv konverting

YAY Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av YAY Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om YAY Network Hvor mye er YAY Network (YAY) verdt i dag? Live YAY prisen i USD er 0.0004771 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende YAY-til-USD-pris? $ 0.0004771 . Sjekk ut Den nåværende prisen på YAY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for YAY Network? Markedsverdien for YAY er $ 328.12K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av YAY? Den sirkulerende forsyningen av YAY er 687.75M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYAY ? YAY oppnådde en ATH-pris på 0.09812082 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på YAY? YAY så en ATL-pris på 0.000180253611537279 USD . Hva er handelsvolumet til YAY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YAY er $ 15.80K USD . Vil YAY gå høyere i år? YAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YAY prisprognosen for en mer grundig analyse.

YAY Network (YAY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?