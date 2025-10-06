Yamaswap pris i dag

Sanntids Yamaswap (YAMA) pris i dag er $ 0.00003307, med en 8.72% endring de siste 24 timene. Nåværende YAMA til USD konverteringssats er $ 0.00003307 per YAMA.

Yamaswap rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- YAMA. I løpet av de siste 24 timene YAMA har den blitt handlet mellom $ 0.000031(laveste) og $ 0.0000372 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har YAMA beveget seg +3.47% i løpet av den siste timen og +79.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 229.48.

Yamaswap (YAMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 229.48$ 229.48 $ 229.48 Fullt utvannet markedsverdi $ 33.07K$ 33.07K $ 33.07K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Yamaswap er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 229.48. Den sirkulerende forsyningen på YAMA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.07K.