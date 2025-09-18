Dagens Yaka Finance livepris er 0.001892 USD. Spor prisoppdateringer for YAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yaka Finance livepris er 0.001892 USD. Spor prisoppdateringer for YAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YAKA

YAKA Prisinformasjon

YAKA teknisk dokument

YAKA Offisiell nettside

YAKA tokenomics

YAKA Prisprognose

YAKA-historikk

YAKA Kjøpeguide

YAKA-til-fiat-valutakonverter

YAKA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Yaka Finance Logo

Yaka Finance Pris(YAKA)

1 YAKA til USD livepris:

$0.001892
$0.001892$0.001892
-0.63%1D
USD
Yaka Finance (YAKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:20 (UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001803
$ 0.001803$ 0.001803
24 timer lav
$ 0.001955
$ 0.001955$ 0.001955
24 timer høy

$ 0.001803
$ 0.001803$ 0.001803

$ 0.001955
$ 0.001955$ 0.001955

--
----

--
----

+0.10%

-0.63%

-14.16%

-14.16%

Yaka Finance (YAKA) sanntidsprisen er $ 0.001892. I løpet av de siste 24 timene har YAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001803 og et toppnivå på $ 0.001955, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YAKA er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YAKA endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -14.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yaka Finance (YAKA) Markedsinformasjon

--
----

$ 288.76K
$ 288.76K$ 288.76K

$ 378.40K
$ 378.40K$ 378.40K

--
----

200,000,000
200,000,000 200,000,000

SEIEVM

Nåværende markedsverdi på Yaka Finance er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 288.76K. Den sirkulerende forsyningen på YAKA er --, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 378.40K.

Yaka Finance (YAKA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Yaka Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000012-0.63%
30 dager$ +0.000116+6.53%
60 dager$ -0.000963-33.74%
90 dager$ -0.000271-12.53%
Yaka Finance Prisendring i dag

I dag registrerte YAKA en endring på $ -0.000012 (-0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Yaka Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000116 (+6.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Yaka Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så YAKA en endring på $ -0.000963 (-33.74%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Yaka Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000271-12.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Yaka Finance (YAKA)?

Sjekk ut Yaka Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Yaka Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk YAKA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Yaka Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Yaka Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Yaka Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yaka Finance (YAKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yaka Finance (YAKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yaka Finance.

Sjekk Yaka Financeprisprognosen nå!

Yaka Finance (YAKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yaka Finance (YAKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YAKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Yaka Finance (YAKA)

Leter du etter hvordan du kjøperYaka Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Yaka Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YAKA til lokale valutaer

1 Yaka Finance(YAKA) til VND
49.78798
1 Yaka Finance(YAKA) til AUD
A$0.00285692
1 Yaka Finance(YAKA) til GBP
0.00140008
1 Yaka Finance(YAKA) til EUR
0.0016082
1 Yaka Finance(YAKA) til USD
$0.001892
1 Yaka Finance(YAKA) til MYR
RM0.0079464
1 Yaka Finance(YAKA) til TRY
0.07829096
1 Yaka Finance(YAKA) til JPY
¥0.278124
1 Yaka Finance(YAKA) til ARS
ARS$2.79054864
1 Yaka Finance(YAKA) til RUB
0.157982
1 Yaka Finance(YAKA) til INR
0.16664736
1 Yaka Finance(YAKA) til IDR
Rp31.53332072
1 Yaka Finance(YAKA) til KRW
2.64244288
1 Yaka Finance(YAKA) til PHP
0.10790076
1 Yaka Finance(YAKA) til EGP
￡E.0.09111872
1 Yaka Finance(YAKA) til BRL
R$0.01004652
1 Yaka Finance(YAKA) til CAD
C$0.00259204
1 Yaka Finance(YAKA) til BDT
0.23033208
1 Yaka Finance(YAKA) til NGN
2.82808592
1 Yaka Finance(YAKA) til COP
$7.390625
1 Yaka Finance(YAKA) til ZAR
R.0.03276944
1 Yaka Finance(YAKA) til UAH
0.07817744
1 Yaka Finance(YAKA) til TZS
T.Sh.4.68315408
1 Yaka Finance(YAKA) til VES
Bs0.308396
1 Yaka Finance(YAKA) til CLP
$1.80686
1 Yaka Finance(YAKA) til PKR
Rs0.53702528
1 Yaka Finance(YAKA) til KZT
1.02434772
1 Yaka Finance(YAKA) til THB
฿0.0601656
1 Yaka Finance(YAKA) til TWD
NT$0.05719516
1 Yaka Finance(YAKA) til AED
د.إ0.00694364
1 Yaka Finance(YAKA) til CHF
Fr0.00149468
1 Yaka Finance(YAKA) til HKD
HK$0.01470084
1 Yaka Finance(YAKA) til AMD
֏0.7240684
1 Yaka Finance(YAKA) til MAD
.د.م0.01706584
1 Yaka Finance(YAKA) til MXN
$0.03479388
1 Yaka Finance(YAKA) til SAR
ريال0.007095
1 Yaka Finance(YAKA) til ETB
Br0.27163444
1 Yaka Finance(YAKA) til KES
KSh0.24440856
1 Yaka Finance(YAKA) til JOD
د.أ0.001341428
1 Yaka Finance(YAKA) til PLN
0.00684904
1 Yaka Finance(YAKA) til RON
лв0.00815452
1 Yaka Finance(YAKA) til SEK
kr0.01780372
1 Yaka Finance(YAKA) til BGN
лв0.00314072
1 Yaka Finance(YAKA) til HUF
Ft0.62856024
1 Yaka Finance(YAKA) til CZK
0.03912656
1 Yaka Finance(YAKA) til KWD
د.ك0.00057706
1 Yaka Finance(YAKA) til ILS
0.00630036
1 Yaka Finance(YAKA) til BOB
Bs0.01307372
1 Yaka Finance(YAKA) til AZN
0.0032164
1 Yaka Finance(YAKA) til TJS
SM0.01770912
1 Yaka Finance(YAKA) til GEL
0.0051084
1 Yaka Finance(YAKA) til AOA
Kz1.72469044
1 Yaka Finance(YAKA) til BHD
.د.ب0.000713284
1 Yaka Finance(YAKA) til BMD
$0.001892
1 Yaka Finance(YAKA) til DKK
kr0.0120142
1 Yaka Finance(YAKA) til HNL
L0.04958932
1 Yaka Finance(YAKA) til MUR
0.08578328
1 Yaka Finance(YAKA) til NAD
$0.0328262
1 Yaka Finance(YAKA) til NOK
kr0.01880648
1 Yaka Finance(YAKA) til NZD
$0.0032164
1 Yaka Finance(YAKA) til PAB
B/.0.001892
1 Yaka Finance(YAKA) til PGK
K0.00790856
1 Yaka Finance(YAKA) til QAR
ر.ق0.00686796
1 Yaka Finance(YAKA) til RSD
дин.0.18868916
1 Yaka Finance(YAKA) til UZS
soʻm23.35800764
1 Yaka Finance(YAKA) til ALL
L0.15601432
1 Yaka Finance(YAKA) til ANG
ƒ0.00338668
1 Yaka Finance(YAKA) til AWG
ƒ0.0034056
1 Yaka Finance(YAKA) til BBD
$0.003784
1 Yaka Finance(YAKA) til BAM
KM0.00314072
1 Yaka Finance(YAKA) til BIF
Fr5.64762
1 Yaka Finance(YAKA) til BND
$0.00242176
1 Yaka Finance(YAKA) til BSD
$0.001892
1 Yaka Finance(YAKA) til JMD
$0.30349572
1 Yaka Finance(YAKA) til KHR
7.59838552
1 Yaka Finance(YAKA) til KMF
Fr0.790856
1 Yaka Finance(YAKA) til LAK
41.13043396
1 Yaka Finance(YAKA) til LKR
Rs0.57229216
1 Yaka Finance(YAKA) til MDL
L0.031218
1 Yaka Finance(YAKA) til MGA
Ar8.37166484
1 Yaka Finance(YAKA) til MOP
P0.01515492
1 Yaka Finance(YAKA) til MVR
0.0289476
1 Yaka Finance(YAKA) til MWK
MK3.28472012
1 Yaka Finance(YAKA) til MZN
MT0.1208988
1 Yaka Finance(YAKA) til NPR
Rs0.26662064
1 Yaka Finance(YAKA) til PYG
13.512664
1 Yaka Finance(YAKA) til RWF
Fr2.741508
1 Yaka Finance(YAKA) til SBD
$0.0155144
1 Yaka Finance(YAKA) til SCR
0.02711236
1 Yaka Finance(YAKA) til SRD
$0.07206628
1 Yaka Finance(YAKA) til SVC
$0.016555
1 Yaka Finance(YAKA) til SZL
L0.0328262
1 Yaka Finance(YAKA) til TMT
m0.006622
1 Yaka Finance(YAKA) til TND
د.ت0.00550572
1 Yaka Finance(YAKA) til TTD
$0.01280884
1 Yaka Finance(YAKA) til UGX
Sh6.637136
1 Yaka Finance(YAKA) til XAF
Fr1.055736
1 Yaka Finance(YAKA) til XCD
$0.0051084
1 Yaka Finance(YAKA) til XOF
Fr1.055736
1 Yaka Finance(YAKA) til XPF
Fr0.191092
1 Yaka Finance(YAKA) til BWP
P0.02520144
1 Yaka Finance(YAKA) til BZD
$0.00380292
1 Yaka Finance(YAKA) til CVE
$0.17743176
1 Yaka Finance(YAKA) til DJF
Fr0.334884
1 Yaka Finance(YAKA) til DOP
$0.11734184
1 Yaka Finance(YAKA) til DZD
د.ج0.24512752
1 Yaka Finance(YAKA) til FJD
$0.004257
1 Yaka Finance(YAKA) til GNF
Fr16.45094
1 Yaka Finance(YAKA) til GTQ
Q0.01449272
1 Yaka Finance(YAKA) til GYD
$0.39597668
1 Yaka Finance(YAKA) til ISK
kr0.228932

Yaka Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Yaka Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Yaka Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Yaka Finance

Hvor mye er Yaka Finance (YAKA) verdt i dag?
Live YAKA prisen i USD er 0.001892 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YAKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YAKA til USD er $ 0.001892. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yaka Finance?
Markedsverdien for YAKA er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YAKA?
Den sirkulerende forsyningen av YAKA er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYAKA ?
YAKA oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YAKA?
YAKA så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til YAKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YAKA er $ 288.76K USD.
Vil YAKA gå høyere i år?
YAKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YAKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:20 (UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

YAKA-til-USD-kalkulator

Beløp

YAKA
YAKA
USD
USD

1 YAKA = 0.001892 USD

Handle YAKA

YAKAUSDT
$0.001892
$0.001892$0.001892
-0.63%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker