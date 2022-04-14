Wodo Gaming (XWGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wodo Gaming (XWGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wodo Gaming (XWGT) Informasjon Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same. Offisiell nettside: https://xwgt.io Teknisk dokument: https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760 Kjøp XWGT nå!

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wodo Gaming (XWGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.90M $ 32.90M $ 32.90M All-time high: $ 0.10001 $ 0.10001 $ 0.10001 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.032897 $ 0.032897 $ 0.032897 Lær mer om Wodo Gaming (XWGT) pris

Wodo Gaming (XWGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wodo Gaming (XWGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XWGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XWGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XWGTs tokenomics, kan du utforske XWGT tokenets livepris!

Wodo Gaming (XWGT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XWGT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XWGT nå!

XWGT prisforutsigelse Vil du vite hvor XWGT kan være på vei? Vår XWGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XWGT tokenets prisforutsigelse nå!

