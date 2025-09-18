Dagens Wodo Gaming livepris er 0.034111 USD. Spor prisoppdateringer for XWGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XWGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wodo Gaming livepris er 0.034111 USD. Spor prisoppdateringer for XWGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XWGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wodo Gaming Pris(XWGT)

1 XWGT til USD livepris:

$0.034111
-3.81%1D
USD
Wodo Gaming (XWGT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:14 (UTC+8)

Wodo Gaming (XWGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.033891
24 timer lav
$ 0.036315
24 timer høy

$ 0.033891
$ 0.036315
--
--
-0.34%

-3.81%

-1.98%

-1.98%

Wodo Gaming (XWGT) sanntidsprisen er $ 0.034111. I løpet av de siste 24 timene har XWGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.033891 og et toppnivå på $ 0.036315, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XWGT er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XWGT endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -3.81% over 24 timer og -1.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wodo Gaming (XWGT) Markedsinformasjon

--
$ 99.25K
$ 99.25K$ 99.25K

$ 34.11M
$ 34.11M$ 34.11M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Wodo Gaming er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.25K. Den sirkulerende forsyningen på XWGT er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.11M.

Wodo Gaming (XWGT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wodo Gaming for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00135111-3.81%
30 dager$ -0.002086-5.77%
60 dager$ +0.002861+9.15%
90 dager$ +0.016881+97.97%
Wodo Gaming Prisendring i dag

I dag registrerte XWGT en endring på $ -0.00135111 (-3.81%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wodo Gaming 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002086 (-5.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wodo Gaming 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XWGT en endring på $ +0.002861 (+9.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wodo Gaming 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.016881+97.97% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wodo Gaming (XWGT)?

Sjekk ut Wodo Gaming Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Wodo Gaming er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk XWGT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wodo Gaming på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wodo Gaming kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wodo Gaming Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wodo Gaming (XWGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wodo Gaming (XWGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wodo Gaming.

Sjekk Wodo Gamingprisprognosen nå!

Wodo Gaming (XWGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wodo Gaming (XWGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XWGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wodo Gaming (XWGT)

Leter du etter hvordan du kjøperWodo Gaming? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wodo Gaming på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XWGT til lokale valutaer

1 Wodo Gaming(XWGT) til VND
897.630965
1 Wodo Gaming(XWGT) til AUD
A$0.05150761
1 Wodo Gaming(XWGT) til GBP
0.02524214
1 Wodo Gaming(XWGT) til EUR
0.02899435
1 Wodo Gaming(XWGT) til USD
$0.034111
1 Wodo Gaming(XWGT) til MYR
RM0.1432662
1 Wodo Gaming(XWGT) til TRY
1.41117207
1 Wodo Gaming(XWGT) til JPY
¥5.014317
1 Wodo Gaming(XWGT) til ARS
ARS$50.31099612
1 Wodo Gaming(XWGT) til RUB
2.83769409
1 Wodo Gaming(XWGT) til INR
3.00483799
1 Wodo Gaming(XWGT) til IDR
Rp568.51643926
1 Wodo Gaming(XWGT) til KRW
47.7076446
1 Wodo Gaming(XWGT) til PHP
1.94671477
1 Wodo Gaming(XWGT) til EGP
￡E.1.64278576
1 Wodo Gaming(XWGT) til BRL
R$0.18147052
1 Wodo Gaming(XWGT) til CAD
C$0.04673207
1 Wodo Gaming(XWGT) til BDT
4.15267314
1 Wodo Gaming(XWGT) til NGN
50.98775836
1 Wodo Gaming(XWGT) til COP
$133.24609375
1 Wodo Gaming(XWGT) til ZAR
R.0.59148474
1 Wodo Gaming(XWGT) til UAH
1.40946652
1 Wodo Gaming(XWGT) til TZS
T.Sh.84.43291164
1 Wodo Gaming(XWGT) til VES
Bs5.560093
1 Wodo Gaming(XWGT) til CLP
$32.576005
1 Wodo Gaming(XWGT) til PKR
Rs9.68206624
1 Wodo Gaming(XWGT) til KZT
18.46803651
1 Wodo Gaming(XWGT) til THB
฿1.08677646
1 Wodo Gaming(XWGT) til TWD
NT$1.03117553
1 Wodo Gaming(XWGT) til AED
د.إ0.12518737
1 Wodo Gaming(XWGT) til CHF
Fr0.02694769
1 Wodo Gaming(XWGT) til HKD
HK$0.26504247
1 Wodo Gaming(XWGT) til AMD
֏13.0542797
1 Wodo Gaming(XWGT) til MAD
.د.م0.30768122
1 Wodo Gaming(XWGT) til MXN
$0.62661907
1 Wodo Gaming(XWGT) til SAR
ريال0.12791625
1 Wodo Gaming(XWGT) til ETB
Br4.89731627
1 Wodo Gaming(XWGT) til KES
KSh4.40645898
1 Wodo Gaming(XWGT) til JOD
د.أ0.024184699
1 Wodo Gaming(XWGT) til PLN
0.12382293
1 Wodo Gaming(XWGT) til RON
лв0.14735952
1 Wodo Gaming(XWGT) til SEK
kr0.32098451
1 Wodo Gaming(XWGT) til BGN
лв0.05662426
1 Wodo Gaming(XWGT) til HUF
Ft11.35486968
1 Wodo Gaming(XWGT) til CZK
0.70575659
1 Wodo Gaming(XWGT) til KWD
د.ك0.010403855
1 Wodo Gaming(XWGT) til ILS
0.11358963
1 Wodo Gaming(XWGT) til BOB
Bs0.23570701
1 Wodo Gaming(XWGT) til AZN
0.0579887
1 Wodo Gaming(XWGT) til TJS
SM0.31927896
1 Wodo Gaming(XWGT) til GEL
0.0920997
1 Wodo Gaming(XWGT) til AOA
Kz31.09456427
1 Wodo Gaming(XWGT) til BHD
.د.ب0.012859847
1 Wodo Gaming(XWGT) til BMD
$0.034111
1 Wodo Gaming(XWGT) til DKK
kr0.21660485
1 Wodo Gaming(XWGT) til HNL
L0.89404931
1 Wodo Gaming(XWGT) til MUR
1.54659274
1 Wodo Gaming(XWGT) til NAD
$0.59182585
1 Wodo Gaming(XWGT) til NOK
kr0.33940445
1 Wodo Gaming(XWGT) til NZD
$0.0579887
1 Wodo Gaming(XWGT) til PAB
B/.0.034111
1 Wodo Gaming(XWGT) til PGK
K0.14258398
1 Wodo Gaming(XWGT) til QAR
ر.ق0.12382293
1 Wodo Gaming(XWGT) til RSD
дин.3.40291336
1 Wodo Gaming(XWGT) til UZS
soʻm421.12314937
1 Wodo Gaming(XWGT) til ALL
L2.81279306
1 Wodo Gaming(XWGT) til ANG
ƒ0.06105869
1 Wodo Gaming(XWGT) til AWG
ƒ0.0613998
1 Wodo Gaming(XWGT) til BBD
$0.068222
1 Wodo Gaming(XWGT) til BAM
KM0.05662426
1 Wodo Gaming(XWGT) til BIF
Fr101.821335
1 Wodo Gaming(XWGT) til BND
$0.04366208
1 Wodo Gaming(XWGT) til BSD
$0.034111
1 Wodo Gaming(XWGT) til JMD
$5.47174551
1 Wodo Gaming(XWGT) til KHR
136.99182266
1 Wodo Gaming(XWGT) til KMF
Fr14.258398
1 Wodo Gaming(XWGT) til LAK
741.54346343
1 Wodo Gaming(XWGT) til LKR
Rs10.31789528
1 Wodo Gaming(XWGT) til MDL
L0.5628315
1 Wodo Gaming(XWGT) til MGA
Ar150.93332947
1 Wodo Gaming(XWGT) til MOP
P0.27322911
1 Wodo Gaming(XWGT) til MVR
0.5218983
1 Wodo Gaming(XWGT) til MWK
MK59.22044821
1 Wodo Gaming(XWGT) til MZN
MT2.1796929
1 Wodo Gaming(XWGT) til NPR
Rs4.80692212
1 Wodo Gaming(XWGT) til PYG
243.620762
1 Wodo Gaming(XWGT) til RWF
Fr49.426839
1 Wodo Gaming(XWGT) til SBD
$0.2797102
1 Wodo Gaming(XWGT) til SCR
0.51916942
1 Wodo Gaming(XWGT) til SRD
$1.29928799
1 Wodo Gaming(XWGT) til SVC
$0.29847125
1 Wodo Gaming(XWGT) til SZL
L0.59182585
1 Wodo Gaming(XWGT) til TMT
m0.1193885
1 Wodo Gaming(XWGT) til TND
د.ت0.09926301
1 Wodo Gaming(XWGT) til TTD
$0.23093147
1 Wodo Gaming(XWGT) til UGX
Sh119.661388
1 Wodo Gaming(XWGT) til XAF
Fr19.033938
1 Wodo Gaming(XWGT) til XCD
$0.0920997
1 Wodo Gaming(XWGT) til XOF
Fr19.033938
1 Wodo Gaming(XWGT) til XPF
Fr3.445211
1 Wodo Gaming(XWGT) til BWP
P0.45435852
1 Wodo Gaming(XWGT) til BZD
$0.06856311
1 Wodo Gaming(XWGT) til CVE
$3.19892958
1 Wodo Gaming(XWGT) til DJF
Fr6.071758
1 Wodo Gaming(XWGT) til DOP
$2.11556422
1 Wodo Gaming(XWGT) til DZD
د.ج4.41942116
1 Wodo Gaming(XWGT) til FJD
$0.07674975
1 Wodo Gaming(XWGT) til GNF
Fr296.595145
1 Wodo Gaming(XWGT) til GTQ
Q0.26129026
1 Wodo Gaming(XWGT) til GYD
$7.13909119
1 Wodo Gaming(XWGT) til ISK
kr4.127431

Wodo Gaming Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wodo Gaming, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wodo Gaming nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wodo Gaming

Hvor mye er Wodo Gaming (XWGT) verdt i dag?
Live XWGT prisen i USD er 0.034111 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XWGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XWGT til USD er $ 0.034111. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wodo Gaming?
Markedsverdien for XWGT er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XWGT?
Den sirkulerende forsyningen av XWGT er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXWGT ?
XWGT oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XWGT?
XWGT så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til XWGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XWGT er $ 99.25K USD.
Vil XWGT gå høyere i år?
XWGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XWGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:14 (UTC+8)

Wodo Gaming (XWGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

