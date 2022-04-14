XUSD (XUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XUSD (XUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XUSD (XUSD) Informasjon XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Offisiell nettside: https://www.straitsx.com/xusd Teknisk dokument: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 Kjøp XUSD nå!

XUSD (XUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XUSD (XUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.14M $ 65.14M $ 65.14M Total forsyning: $ 65.17M $ 65.17M $ 65.17M Sirkulerende forsyning: $ 65.17M $ 65.17M $ 65.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.14M $ 65.14M $ 65.14M All-time high: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 All-Time Low: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Nåværende pris: $ 0.9995 $ 0.9995 $ 0.9995 Lær mer om XUSD (XUSD) pris

XUSD (XUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XUSD (XUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XUSDs tokenomics, kan du utforske XUSD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XUSD Interessert i å legge til XUSD (XUSD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XUSD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XUSD på MEXC nå!

XUSD (XUSD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XUSD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XUSD nå!

XUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor XUSD kan være på vei? Vår XUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XUSD tokenets prisforutsigelse nå!

