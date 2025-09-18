Dagens XUSD livepris er 0.9996 USD. Spor prisoppdateringer for XUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens XUSD livepris er 0.9996 USD. Spor prisoppdateringer for XUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XUSD

XUSD Prisinformasjon

XUSD teknisk dokument

XUSD Offisiell nettside

XUSD tokenomics

XUSD Prisprognose

XUSD-historikk

XUSD Kjøpeguide

XUSD-til-fiat-valutakonverter

XUSD Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

XUSD Logo

XUSD Pris(XUSD)

1 XUSD til USD livepris:

$0.9996
$0.9996$0.9996
+0.01%1D
USD
XUSD (XUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:56:56 (UTC+8)

XUSD (XUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9948
$ 0.9948$ 0.9948
24 timer lav
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24 timer høy

$ 0.9948
$ 0.9948$ 0.9948

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 1.045831001219526
$ 1.045831001219526$ 1.045831001219526

$ 0.9492788036833526
$ 0.9492788036833526$ 0.9492788036833526

+0.01%

+0.01%

-0.04%

-0.04%

XUSD (XUSD) sanntidsprisen er $ 0.9996. I løpet av de siste 24 timene har XUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9948 og et toppnivå på $ 0.9996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XUSD er $ 1.045831001219526, mens den rekordlave prisen er $ 0.9492788036833526.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XUSD endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og -0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XUSD (XUSD) Markedsinformasjon

No.546

$ 59.15M
$ 59.15M$ 59.15M

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

$ 59.15M
$ 59.15M$ 59.15M

59.17M
59.17M 59.17M

--
----

59,171,198.421
59,171,198.421 59,171,198.421

ETH

Nåværende markedsverdi på XUSD er $ 59.15M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.59M. Den sirkulerende forsyningen på XUSD er 59.17M, med en total tilgang på 59171198.421. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.15M.

XUSD (XUSD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XUSD for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001+0.01%
30 dager$ -0.0004-0.04%
60 dager$ -0.0006-0.06%
90 dager$ -0.0006-0.06%
XUSD Prisendring i dag

I dag registrerte XUSD en endring på $ +0.0001 (+0.01%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XUSD 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0004 (-0.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XUSD 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XUSD en endring på $ -0.0006 (-0.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XUSD 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0006-0.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XUSD (XUSD)?

Sjekk ut XUSD Prishistorikk-siden nå.

Hva er XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XUSD investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XUSD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XUSD på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XUSD kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XUSD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XUSD (XUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XUSD (XUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XUSD.

Sjekk XUSDprisprognosen nå!

XUSD (XUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XUSD (XUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XUSD (XUSD)

Leter du etter hvordan du kjøperXUSD? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe XUSD på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XUSD til lokale valutaer

1 XUSD(XUSD) til VND
26,304.474
1 XUSD(XUSD) til AUD
A$1.509396
1 XUSD(XUSD) til GBP
0.739704
1 XUSD(XUSD) til EUR
0.84966
1 XUSD(XUSD) til USD
$0.9996
1 XUSD(XUSD) til MYR
RM4.19832
1 XUSD(XUSD) til TRY
41.363448
1 XUSD(XUSD) til JPY
¥146.9412
1 XUSD(XUSD) til ARS
ARS$1,474.330032
1 XUSD(XUSD) til RUB
83.456604
1 XUSD(XUSD) til INR
88.054764
1 XUSD(XUSD) til IDR
Rp16,659.993336
1 XUSD(XUSD) til KRW
1,396.081344
1 XUSD(XUSD) til PHP
56.957208
1 XUSD(XUSD) til EGP
￡E.48.140736
1 XUSD(XUSD) til BRL
R$5.317872
1 XUSD(XUSD) til CAD
C$1.369452
1 XUSD(XUSD) til BDT
121.691304
1 XUSD(XUSD) til NGN
1,494.162096
1 XUSD(XUSD) til COP
$3,889.49358
1 XUSD(XUSD) til ZAR
R.17.333064
1 XUSD(XUSD) til UAH
41.303472
1 XUSD(XUSD) til TZS
T.Sh.2,474.249904
1 XUSD(XUSD) til VES
Bs162.9348
1 XUSD(XUSD) til CLP
$954.618
1 XUSD(XUSD) til PKR
Rs283.726464
1 XUSD(XUSD) til KZT
541.193436
1 XUSD(XUSD) til THB
฿31.827264
1 XUSD(XUSD) til TWD
NT$30.207912
1 XUSD(XUSD) til AED
د.إ3.668532
1 XUSD(XUSD) til CHF
Fr0.789684
1 XUSD(XUSD) til HKD
HK$7.766892
1 XUSD(XUSD) til AMD
֏382.54692
1 XUSD(XUSD) til MAD
.د.م9.016392
1 XUSD(XUSD) til MXN
$18.402636
1 XUSD(XUSD) til SAR
ريال3.7485
1 XUSD(XUSD) til ETB
Br143.512572
1 XUSD(XUSD) til KES
KSh129.128328
1 XUSD(XUSD) til JOD
د.أ0.7087164
1 XUSD(XUSD) til PLN
3.628548
1 XUSD(XUSD) til RON
лв4.318272
1 XUSD(XUSD) til SEK
kr9.406236
1 XUSD(XUSD) til BGN
лв1.659336
1 XUSD(XUSD) til HUF
Ft332.307024
1 XUSD(XUSD) til CZK
20.671728
1 XUSD(XUSD) til KWD
د.ك0.304878
1 XUSD(XUSD) til ILS
3.328668
1 XUSD(XUSD) til BOB
Bs6.907236
1 XUSD(XUSD) til AZN
1.69932
1 XUSD(XUSD) til TJS
SM9.356256
1 XUSD(XUSD) til GEL
2.69892
1 XUSD(XUSD) til AOA
Kz911.205372
1 XUSD(XUSD) til BHD
.د.ب0.3768492
1 XUSD(XUSD) til BMD
$0.9996
1 XUSD(XUSD) til DKK
kr6.34746
1 XUSD(XUSD) til HNL
L26.199516
1 XUSD(XUSD) til MUR
45.321864
1 XUSD(XUSD) til NAD
$17.34306
1 XUSD(XUSD) til NOK
kr9.94602
1 XUSD(XUSD) til NZD
$1.69932
1 XUSD(XUSD) til PAB
B/.0.9996
1 XUSD(XUSD) til PGK
K4.178328
1 XUSD(XUSD) til QAR
ر.ق3.628548
1 XUSD(XUSD) til RSD
дин.99.750084
1 XUSD(XUSD) til UZS
soʻm12,340.731732
1 XUSD(XUSD) til ALL
L82.427016
1 XUSD(XUSD) til ANG
ƒ1.789284
1 XUSD(XUSD) til AWG
ƒ1.79928
1 XUSD(XUSD) til BBD
$1.9992
1 XUSD(XUSD) til BAM
KM1.659336
1 XUSD(XUSD) til BIF
Fr2,983.806
1 XUSD(XUSD) til BND
$1.279488
1 XUSD(XUSD) til BSD
$0.9996
1 XUSD(XUSD) til JMD
$160.345836
1 XUSD(XUSD) til KHR
4,014.453576
1 XUSD(XUSD) til KMF
Fr417.8328
1 XUSD(XUSD) til LAK
21,730.434348
1 XUSD(XUSD) til LKR
Rs302.359008
1 XUSD(XUSD) til MDL
L16.4934
1 XUSD(XUSD) til MGA
Ar4,423.000092
1 XUSD(XUSD) til MOP
P8.006796
1 XUSD(XUSD) til MVR
15.29388
1 XUSD(XUSD) til MWK
MK1,735.415556
1 XUSD(XUSD) til MZN
MT63.87444
1 XUSD(XUSD) til NPR
Rs140.863632
1 XUSD(XUSD) til PYG
7,139.1432
1 XUSD(XUSD) til RWF
Fr1,448.4204
1 XUSD(XUSD) til SBD
$8.19672
1 XUSD(XUSD) til SCR
14.324268
1 XUSD(XUSD) til SRD
$38.074764
1 XUSD(XUSD) til SVC
$8.7465
1 XUSD(XUSD) til SZL
L17.34306
1 XUSD(XUSD) til TMT
m3.4986
1 XUSD(XUSD) til TND
د.ت2.908836
1 XUSD(XUSD) til TTD
$6.767292
1 XUSD(XUSD) til UGX
Sh3,506.5968
1 XUSD(XUSD) til XAF
Fr557.7768
1 XUSD(XUSD) til XCD
$2.69892
1 XUSD(XUSD) til XOF
Fr557.7768
1 XUSD(XUSD) til XPF
Fr100.9596
1 XUSD(XUSD) til BWP
P13.314672
1 XUSD(XUSD) til BZD
$2.009196
1 XUSD(XUSD) til CVE
$93.742488
1 XUSD(XUSD) til DJF
Fr176.9292
1 XUSD(XUSD) til DOP
$61.995192
1 XUSD(XUSD) til DZD
د.ج129.528168
1 XUSD(XUSD) til FJD
$2.2491
1 XUSD(XUSD) til GNF
Fr8,691.522
1 XUSD(XUSD) til GTQ
Q7.656936
1 XUSD(XUSD) til GYD
$209.206284
1 XUSD(XUSD) til ISK
kr120.9516

XUSD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XUSD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XUSD nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XUSD

Hvor mye er XUSD (XUSD) verdt i dag?
Live XUSD prisen i USD er 0.9996 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XUSD til USD er $ 0.9996. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XUSD?
Markedsverdien for XUSD er $ 59.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XUSD?
Den sirkulerende forsyningen av XUSD er 59.17M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXUSD ?
XUSD oppnådde en ATH-pris på 1.045831001219526 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XUSD?
XUSD så en ATL-pris på 0.9492788036833526 USD.
Hva er handelsvolumet til XUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XUSD er $ 1.59M USD.
Vil XUSD gå høyere i år?
XUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:56:56 (UTC+8)

XUSD (XUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XUSD-til-USD-kalkulator

Beløp

XUSD
XUSD
USD
USD

1 XUSD = 0.9996 USD

Handle XUSD

XUSDUSDT
$0.9996
$0.9996$0.9996
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker