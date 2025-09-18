Hva er XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD (XUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XUSD (XUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

XUSD Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XUSD, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende XUSD-til-USD-pris? $ 0.9996 . Hva er markedsverdien for XUSD? Markedsverdien for XUSD er $ 59.15M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XUSD? Den sirkulerende forsyningen av XUSD er 59.17M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXUSD ? XUSD oppnådde en ATH-pris på 1.045831001219526 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XUSD? XUSD så en ATL-pris på 0.9492788036833526 USD . Hva er handelsvolumet til XUSD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XUSD er $ 1.59M USD .

XUSD (XUSD) Viktige bransjeoppdateringer

