Uranium.io pris i dag

Sanntids Uranium.io (XU3O8) pris i dag er $ 4.736, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende XU3O8 til USD konverteringssats er $ 4.736 per XU3O8.

Uranium.io rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- XU3O8. I løpet av de siste 24 timene XU3O8 har den blitt handlet mellom $ 4.732(laveste) og $ 4.749 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har XU3O8 beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og -2.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 60.19K.

Uranium.io (XU3O8) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 60.19K$ 60.19K $ 60.19K Fullt utvannet markedsverdi $ 757.76M$ 757.76M $ 757.76M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 160,000,038 160,000,038 160,000,038 Offentlig blokkjede ETHERLINK

