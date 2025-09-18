Hva er xSPECTAR (XSPECTAR)

xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.

xSPECTAR er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere xSPECTAR investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



xSPECTAR Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil xSPECTAR (XSPECTAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine xSPECTAR (XSPECTAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for xSPECTAR.

xSPECTAR (XSPECTAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak xSPECTAR (XSPECTAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XSPECTAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe xSPECTAR (XSPECTAR)

Leter du etter hvordan du kjøperxSPECTAR? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe xSPECTAR på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XSPECTAR til lokale valutaer

xSPECTAR Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av xSPECTAR, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om xSPECTAR Hvor mye er xSPECTAR (XSPECTAR) verdt i dag? Live XSPECTAR prisen i USD er 0.018 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XSPECTAR-til-USD-pris? $ 0.018 . Sjekk ut Den nåværende prisen på XSPECTAR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for xSPECTAR? Markedsverdien for XSPECTAR er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XSPECTAR? Den sirkulerende forsyningen av XSPECTAR er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXSPECTAR ? XSPECTAR oppnådde en ATH-pris på 0.25624388611830134 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XSPECTAR? XSPECTAR så en ATL-pris på 0.002719112994460629 USD . Hva er handelsvolumet til XSPECTAR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XSPECTAR er $ 3.04K USD . Vil XSPECTAR gå høyere i år? XSPECTAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XSPECTAR prisprognosen for en mer grundig analyse.

xSPECTAR (XSPECTAR) Viktige bransjeoppdateringer

