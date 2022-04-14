XRP2.0 (XRP2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XRP2.0 (XRP2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XRP2.0 (XRP2) Informasjon XRP2.0 is a meme coin on Ethereum Offisiell nettside: https://xrp-2.xyz/index.html#about Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd61e1cafd50e570356dd5f6d679a7bd0535a7fcf Kjøp XRP2 nå!

XRP2.0 (XRP2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XRP2.0 (XRP2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 117.60K $ 117.60K $ 117.60K All-time high: $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 All-Time Low: $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 Nåværende pris: $ 0.00000000000028 $ 0.00000000000028 $ 0.00000000000028 Lær mer om XRP2.0 (XRP2) pris

XRP2.0 (XRP2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XRP2.0 (XRP2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XRP2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XRP2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XRP2s tokenomics, kan du utforske XRP2 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XRP2 Interessert i å legge til XRP2.0 (XRP2) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XRP2, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XRP2 på MEXC nå!

XRP2.0 (XRP2) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XRP2 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XRP2 nå!

XRP2 prisforutsigelse Vil du vite hvor XRP2 kan være på vei? Vår XRP2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XRP2 tokenets prisforutsigelse nå!

