Radix (XRD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Radix (XRD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Radix (XRD) Informasjon Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog. Offisiell nettside: https://www.radixdlt.com/ Teknisk dokument: https://www.radixdlt.com/whitepapers/defi Blokkutforsker: https://dashboard.radixdlt.com/ Kjøp XRD nå!

Radix (XRD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Radix (XRD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.19M $ 50.19M $ 50.19M Total forsyning: $ 13.25B $ 13.25B $ 13.25B Sirkulerende forsyning: $ 11.85B $ 11.85B $ 11.85B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.13M $ 56.13M $ 56.13M All-time high: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 All-Time Low: $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 $ 0.003522118257304897 Nåværende pris: $ 0.004237 $ 0.004237 $ 0.004237 Lær mer om Radix (XRD) pris

Radix (XRD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Radix (XRD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XRD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XRD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XRDs tokenomics, kan du utforske XRD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XRD Interessert i å legge til Radix (XRD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XRD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XRD på MEXC nå!

Radix (XRD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XRD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XRD nå!

XRD prisforutsigelse Vil du vite hvor XRD kan være på vei? Vår XRD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XRD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!