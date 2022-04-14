XHYPE (XHP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XHYPE (XHP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XHYPE (XHP) Informasjon XHYPE is the first zero data decentralized marketplace. Designed to ensure that your personal information remains absolutely private, marking a significant improvement from traditional e-commerce models. Offisiell nettside: https://xhype.io Teknisk dokument: https://docs.xhype.io/xhype-docs Blokkutforsker: https://www.bscscan.com/token/0x747747e47a48c669be384e0dfb248eee6ba04039 Kjøp XHP nå!

XHYPE (XHP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XHYPE (XHP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M All-time high: $ 0.04839 $ 0.04839 $ 0.04839 All-Time Low: $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 Nåværende pris: $ 0.001106 $ 0.001106 $ 0.001106 Lær mer om XHYPE (XHP) pris

XHYPE (XHP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XHYPE (XHP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XHP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XHP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XHPs tokenomics, kan du utforske XHP tokenets livepris!

