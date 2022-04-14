X GAS (XGAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i X GAS (XGAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

X GAS (XGAS) Informasjon Multi-Chain Utility Token. XGAS powers transactions across PIKA's launchpad, serving as the essential fee token for seamless cross-chain operations. Offisiell nettside: https://pika.io/home Teknisk dokument: https://xgas.gitbook.io/xgas/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/97DNrvdibjEm6vrmnvKBes1ExKJiGgdnuS8UoFmewE14 Kjøp XGAS nå!

X GAS (XGAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for X GAS (XGAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00006 $ 0.00006 $ 0.00006 Lær mer om X GAS (XGAS) pris

X GAS (XGAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak X GAS (XGAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XGAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XGAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XGASs tokenomics, kan du utforske XGAS tokenets livepris!

