XDAG (XDAG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i XDAG (XDAG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

XDAG (XDAG) Informasjon XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project. Offisiell nettside: https://xdag.io Teknisk dokument: https://github.com/XDagger/xdag/blob/master/WhitePaper.md Blokkutforsker: https://explorer.xdag.io Kjøp XDAG nå!

XDAG (XDAG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for XDAG (XDAG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Total forsyning: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Sirkulerende forsyning: $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M All-time high: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 All-Time Low: $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 $ 0.000497821519952 Nåværende pris: $ 0.003833 $ 0.003833 $ 0.003833 Lær mer om XDAG (XDAG) pris

XDAG (XDAG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak XDAG (XDAG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XDAG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XDAG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XDAGs tokenomics, kan du utforske XDAG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XDAG Interessert i å legge til XDAG (XDAG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XDAG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XDAG på MEXC nå!

XDAG (XDAG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XDAG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XDAG nå!

XDAG prisforutsigelse Vil du vite hvor XDAG kan være på vei? Vår XDAG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XDAG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!