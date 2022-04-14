Chainge (XCHNG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chainge (XCHNG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chainge (XCHNG) Informasjon $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Offisiell nettside: https://www.chainge.finance/ Teknisk dokument: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Blokkutforsker: http://fsnex.com Kjøp XCHNG nå!

Chainge (XCHNG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chainge (XCHNG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 995.50K $ 995.50K $ 995.50K Total forsyning: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Sirkulerende forsyning: $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M All-time high: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 All-Time Low: $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 $ 0.001490421308145937 Nåværende pris: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Lær mer om Chainge (XCHNG) pris

Chainge (XCHNG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chainge (XCHNG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XCHNG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XCHNG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XCHNGs tokenomics, kan du utforske XCHNG tokenets livepris!

Chainge (XCHNG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XCHNG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XCHNG nå!

XCHNG prisforutsigelse Vil du vite hvor XCHNG kan være på vei? Vår XCHNG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XCHNG tokenets prisforutsigelse nå!

