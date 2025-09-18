Hva er Chainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Chainge Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Chainge, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er Chainge (XCHNG) verdt i dag? Live XCHNG prisen i USD er 0.00197 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XCHNG-til-USD-pris? $ 0.00197 . Hva er markedsverdien for Chainge? Markedsverdien for XCHNG er $ 933.87K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XCHNG? Den sirkulerende forsyningen av XCHNG er 474.05M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXCHNG ? XCHNG oppnådde en ATH-pris på 0.27474634699379424 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XCHNG? XCHNG så en ATL-pris på 0.001490421308145937 USD . Hva er handelsvolumet til XCHNG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XCHNG er $ 14.35K USD .

Chainge (XCHNG) Viktige bransjeoppdateringer

