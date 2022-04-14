Anita Max Wynn (WYNN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Anita Max Wynn (WYNN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Anita Max Wynn (WYNN) Informasjon WYNN is a meme coin. Offisiell nettside: https://www.anitamaxwynn.biz Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU Kjøp WYNN nå!

Anita Max Wynn (WYNN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Anita Max Wynn (WYNN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 356.98K $ 356.98K $ 356.98K All-time high: $ 0.12642 $ 0.12642 $ 0.12642 All-Time Low: $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 $ 0.000052794588600742 Nåværende pris: $ 0.000357 $ 0.000357 $ 0.000357 Lær mer om Anita Max Wynn (WYNN) pris

Anita Max Wynn (WYNN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Anita Max Wynn (WYNN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WYNN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WYNN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WYNNs tokenomics, kan du utforske WYNN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WYNN Interessert i å legge til Anita Max Wynn (WYNN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WYNN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WYNN på MEXC nå!

Anita Max Wynn (WYNN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WYNN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WYNN nå!

WYNN prisforutsigelse Vil du vite hvor WYNN kan være på vei? Vår WYNN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WYNN tokenets prisforutsigelse nå!

