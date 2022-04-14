WSPN (WUSD) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i WSPN (WUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

WSPN (WUSD) Informasjon

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

Offisiell nettside:
https://wspn.io/
Teknisk dokument:
https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41

WSPN (WUSD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WSPN (WUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 5.90M
Total forsyning:
$ 5.91M
Sirkulerende forsyning:
$ 5.91M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 5.90M
All-time high:
$ 1.122
All-Time Low:
$ 0.9193743352790505
Nåværende pris:
$ 0.9996
WSPN (WUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak WSPN (WUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet WUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange WUSD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår WUSDs tokenomics, kan du utforske WUSD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WUSD

Interessert i å legge til WSPN (WUSD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WUSD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

WSPN (WUSD) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til WUSD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

WUSD prisforutsigelse

Vil du vite hvor WUSD kan være på vei? Vår WUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

