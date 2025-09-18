Dagens WSPN livepris er 0.9997 USD. Spor prisoppdateringer for WUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WSPN livepris er 0.9997 USD. Spor prisoppdateringer for WUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WSPN Pris(WUSD)

$0.9997
$0.9997$0.9997
0.00%1D
WSPN (WUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:40:14 (UTC+8)

WSPN (WUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24 timer lav
$ 0.9999
$ 0.9999$ 0.9999
24 timer høy

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 0.9999
$ 0.9999$ 0.9999

$ 270.4162182817443
$ 270.4162182817443$ 270.4162182817443

$ 0.9193743352790505
$ 0.9193743352790505$ 0.9193743352790505

-0.02%

0.00%

0.00%

0.00%

WSPN (WUSD) sanntidsprisen er $ 0.9997. I løpet av de siste 24 timene har WUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9996 og et toppnivå på $ 0.9999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WUSD er $ 270.4162182817443, mens den rekordlave prisen er $ 0.9193743352790505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WUSD endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WSPN (WUSD) Markedsinformasjon

No.1420

$ 5.80M
$ 5.80M$ 5.80M

$ 99.97K
$ 99.97K$ 99.97K

$ 15.32M
$ 15.32M$ 15.32M

5.80M
5.80M 5.80M

--
----

15,321,680.705336
15,321,680.705336 15,321,680.705336

Nåværende markedsverdi på WSPN er $ 5.80M, med et 24-timers handelsvolum på $ 99.97K. Den sirkulerende forsyningen på WUSD er 5.80M, med en total tilgang på 15321680.705336. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.32M.

WSPN (WUSD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene WSPN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0002-0.03%
60 dager$ -0.0003-0.03%
90 dager$ -0.0004-0.04%
WSPN Prisendring i dag

I dag registrerte WUSD en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

WSPN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0002 (-0.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

WSPN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WUSD en endring på $ -0.0003 (-0.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

WSPN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0004-0.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Hva er WSPN (WUSD)

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

WSPN er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

WSPN Prisforutsigelse (USD)

WUSD til lokale valutaer

1 WSPN(WUSD) til VND
26,307.1055
1 WSPN(WUSD) til AUD
A$1.509547
1 WSPN(WUSD) til GBP
0.739778
1 WSPN(WUSD) til EUR
0.849745
1 WSPN(WUSD) til USD
$0.9997
1 WSPN(WUSD) til MYR
RM4.19874
1 WSPN(WUSD) til TRY
41.367586
1 WSPN(WUSD) til JPY
¥146.9559
1 WSPN(WUSD) til ARS
ARS$1,474.477524
1 WSPN(WUSD) til RUB
83.47495
1 WSPN(WUSD) til INR
88.053576
1 WSPN(WUSD) til IDR
Rp16,661.660002
1 WSPN(WUSD) til KRW
1,396.221008
1 WSPN(WUSD) til PHP
57.012891
1 WSPN(WUSD) til EGP
￡E.48.145552
1 WSPN(WUSD) til BRL
R$5.308407
1 WSPN(WUSD) til CAD
C$1.369589
1 WSPN(WUSD) til BDT
121.703478
1 WSPN(WUSD) til NGN
1,494.311572
1 WSPN(WUSD) til COP
$3,905.078125
1 WSPN(WUSD) til ZAR
R.17.314804
1 WSPN(WUSD) til UAH
41.307604
1 WSPN(WUSD) til TZS
T.Sh.2,474.497428
1 WSPN(WUSD) til VES
Bs162.9511
1 WSPN(WUSD) til CLP
$954.7135
1 WSPN(WUSD) til PKR
Rs283.754848
1 WSPN(WUSD) til KZT
541.247577
1 WSPN(WUSD) til THB
฿31.79046
1 WSPN(WUSD) til TWD
NT$30.220931
1 WSPN(WUSD) til AED
د.إ3.668899
1 WSPN(WUSD) til CHF
Fr0.789763
1 WSPN(WUSD) til HKD
HK$7.767669
1 WSPN(WUSD) til AMD
֏382.58519
1 WSPN(WUSD) til MAD
.د.م9.017294
1 WSPN(WUSD) til MXN
$18.384483
1 WSPN(WUSD) til SAR
ريال3.748875
1 WSPN(WUSD) til ETB
Br143.526929
1 WSPN(WUSD) til KES
KSh129.141246
1 WSPN(WUSD) til JOD
د.أ0.7087873
1 WSPN(WUSD) til PLN
3.618914
1 WSPN(WUSD) til RON
лв4.308707
1 WSPN(WUSD) til SEK
kr9.407177
1 WSPN(WUSD) til BGN
лв1.659502
1 WSPN(WUSD) til HUF
Ft332.120334
1 WSPN(WUSD) til CZK
20.673796
1 WSPN(WUSD) til KWD
د.ك0.3049085
1 WSPN(WUSD) til ILS
3.329001
1 WSPN(WUSD) til BOB
Bs6.907927
1 WSPN(WUSD) til AZN
1.69949
1 WSPN(WUSD) til TJS
SM9.357192
1 WSPN(WUSD) til GEL
2.69919
1 WSPN(WUSD) til AOA
Kz911.296529
1 WSPN(WUSD) til BHD
.د.ب0.3768869
1 WSPN(WUSD) til BMD
$0.9997
1 WSPN(WUSD) til DKK
kr6.348095
1 WSPN(WUSD) til HNL
L26.202137
1 WSPN(WUSD) til MUR
45.326398
1 WSPN(WUSD) til NAD
$17.344795
1 WSPN(WUSD) til NOK
kr9.937018
1 WSPN(WUSD) til NZD
$1.69949
1 WSPN(WUSD) til PAB
B/.0.9997
1 WSPN(WUSD) til PGK
K4.178746
1 WSPN(WUSD) til QAR
ر.ق3.628911
1 WSPN(WUSD) til RSD
дин.99.700081
1 WSPN(WUSD) til UZS
soʻm12,341.966299
1 WSPN(WUSD) til ALL
L82.435262
1 WSPN(WUSD) til ANG
ƒ1.789463
1 WSPN(WUSD) til AWG
ƒ1.79946
1 WSPN(WUSD) til BBD
$1.9994
1 WSPN(WUSD) til BAM
KM1.659502
1 WSPN(WUSD) til BIF
Fr2,984.1045
1 WSPN(WUSD) til BND
$1.279616
1 WSPN(WUSD) til BSD
$0.9997
1 WSPN(WUSD) til JMD
$160.361877
1 WSPN(WUSD) til KHR
4,014.855182
1 WSPN(WUSD) til KMF
Fr417.8746
1 WSPN(WUSD) til LAK
21,732.608261
1 WSPN(WUSD) til LKR
Rs302.389256
1 WSPN(WUSD) til MDL
L16.49505
1 WSPN(WUSD) til MGA
Ar4,423.442569
1 WSPN(WUSD) til MOP
P8.007597
1 WSPN(WUSD) til MVR
15.29541
1 WSPN(WUSD) til MWK
MK1,735.589167
1 WSPN(WUSD) til MZN
MT63.88083
1 WSPN(WUSD) til NPR
Rs140.877724
1 WSPN(WUSD) til PYG
7,139.8574
1 WSPN(WUSD) til RWF
Fr1,448.5653
1 WSPN(WUSD) til SBD
$8.19754
1 WSPN(WUSD) til SCR
14.325701
1 WSPN(WUSD) til SRD
$38.078573
1 WSPN(WUSD) til SVC
$8.747375
1 WSPN(WUSD) til SZL
L17.344795
1 WSPN(WUSD) til TMT
m3.49895
1 WSPN(WUSD) til TND
د.ت2.909127
1 WSPN(WUSD) til TTD
$6.767969
1 WSPN(WUSD) til UGX
Sh3,506.9476
1 WSPN(WUSD) til XAF
Fr557.8326
1 WSPN(WUSD) til XCD
$2.69919
1 WSPN(WUSD) til XOF
Fr557.8326
1 WSPN(WUSD) til XPF
Fr100.9697
1 WSPN(WUSD) til BWP
P13.316004
1 WSPN(WUSD) til BZD
$2.009397
1 WSPN(WUSD) til CVE
$93.751866
1 WSPN(WUSD) til DJF
Fr176.9469
1 WSPN(WUSD) til DOP
$62.001394
1 WSPN(WUSD) til DZD
د.ج129.521132
1 WSPN(WUSD) til FJD
$2.249325
1 WSPN(WUSD) til GNF
Fr8,692.3915
1 WSPN(WUSD) til GTQ
Q7.657702
1 WSPN(WUSD) til GYD
$209.227213
1 WSPN(WUSD) til ISK
kr120.9637

For en mer dyptgående forståelse av WSPN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell WSPN nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om WSPN

Hvor mye er WSPN (WUSD) verdt i dag?
Live WUSD prisen i USD er 0.9997 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WUSD til USD er $ 0.9997. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WSPN?
Markedsverdien for WUSD er $ 5.80M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WUSD?
Den sirkulerende forsyningen av WUSD er 5.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWUSD ?
WUSD oppnådde en ATH-pris på 270.4162182817443 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WUSD?
WUSD så en ATL-pris på 0.9193743352790505 USD.
Hva er handelsvolumet til WUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WUSD er $ 99.97K USD.
Vil WUSD gå høyere i år?
WUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:40:14 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

