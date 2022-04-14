Wuffi (WUF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wuffi (WUF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wuffi (WUF) Informasjon WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks. Offisiell nettside: https://www.wuffi.io/ Teknisk dokument: https://www.wuffi.io/terms/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG Kjøp WUF nå!

Wuffi (WUF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wuffi (WUF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Total forsyning: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T Sirkulerende forsyning: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M All-time high: $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 All-Time Low: $ 0.00000009037985753 $ 0.00000009037985753 $ 0.00000009037985753 Nåværende pris: $ 0.0000000995 $ 0.0000000995 $ 0.0000000995 Lær mer om Wuffi (WUF) pris

Wuffi (WUF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wuffi (WUF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WUF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WUF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WUFs tokenomics, kan du utforske WUF tokenets livepris!

Wuffi (WUF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WUF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WUF nå!

WUF prisforutsigelse Vil du vite hvor WUF kan være på vei? Vår WUF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WUF tokenets prisforutsigelse nå!

