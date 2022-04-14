Wall Street Memes (WSM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wall Street Memes (WSM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wall Street Memes (WSM) Informasjon Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Offisiell nettside: https://wallstmemes.com/en/ Teknisk dokument: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Kjøp WSM nå!

Wall Street Memes (WSM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wall Street Memes (WSM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 947.20K $ 947.20K $ 947.20K Total forsyning: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Sirkulerende forsyning: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M All-time high: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 All-Time Low: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 Nåværende pris: $ 0.0005031 $ 0.0005031 $ 0.0005031 Lær mer om Wall Street Memes (WSM) pris

Wall Street Memes (WSM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wall Street Memes (WSM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSMs tokenomics, kan du utforske WSM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WSM Interessert i å legge til Wall Street Memes (WSM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WSM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WSM på MEXC nå!

Wall Street Memes (WSM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WSM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WSM nå!

WSM prisforutsigelse Vil du vite hvor WSM kan være på vei? Vår WSM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WSM tokenets prisforutsigelse nå!

