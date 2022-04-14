WeSendit (WSI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WeSendit (WSI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WeSendit (WSI) Informasjon WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Offisiell nettside: https://wesendit.io Teknisk dokument: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Kjøp WSI nå!

WeSendit (WSI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WeSendit (WSI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 822.67K $ 822.67K $ 822.67K Total forsyning: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Sirkulerende forsyning: $ 801.83M $ 801.83M $ 801.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M All-time high: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 All-Time Low: $ 0.000950090757910965 $ 0.000950090757910965 $ 0.000950090757910965 Nåværende pris: $ 0.001026 $ 0.001026 $ 0.001026 Lær mer om WeSendit (WSI) pris

WeSendit (WSI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WeSendit (WSI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WSI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WSI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WSIs tokenomics, kan du utforske WSI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WSI Interessert i å legge til WeSendit (WSI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WSI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WSI på MEXC nå!

WeSendit (WSI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WSI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WSI nå!

WSI prisforutsigelse Vil du vite hvor WSI kan være på vei? Vår WSI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WSI tokenets prisforutsigelse nå!

