NFT Worlds (WRLD) Informasjon NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Offisiell nettside: https://www.nftworlds.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Kjøp WRLD nå!

NFT Worlds (WRLD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFT Worlds (WRLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.85M $ 19.85M $ 19.85M All-time high: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 All-Time Low: $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 $ 0.003379769586845409 Nåværende pris: $ 0.003969 $ 0.003969 $ 0.003969 Lær mer om NFT Worlds (WRLD) pris

NFT Worlds (WRLD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFT Worlds (WRLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WRLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WRLD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WRLDs tokenomics, kan du utforske WRLD tokenets livepris!

