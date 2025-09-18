Dagens NFT Worlds livepris er 0.003638 USD. Spor prisoppdateringer for WRLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WRLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NFT Worlds livepris er 0.003638 USD. Spor prisoppdateringer for WRLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WRLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 WRLD til USD livepris:

$0.003638
$0.003638$0.003638
-13.25%1D
USD
NFT Worlds (WRLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:54:26 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003621
$ 0.003621$ 0.003621
24 timer lav
$ 0.004209
$ 0.004209$ 0.004209
24 timer høy

$ 0.003621
$ 0.003621$ 0.003621

$ 0.004209
$ 0.004209$ 0.004209

$ 0.6207653499304687
$ 0.6207653499304687$ 0.6207653499304687

$ 0.003379769586845409
$ 0.003379769586845409$ 0.003379769586845409

-12.57%

-13.25%

-33.26%

-33.26%

NFT Worlds (WRLD) sanntidsprisen er $ 0.003638. I løpet av de siste 24 timene har WRLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003621 og et toppnivå på $ 0.004209, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WRLD er $ 0.6207653499304687, mens den rekordlave prisen er $ 0.003379769586845409.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WRLD endret seg med -12.57% i løpet av den siste timen, -13.25% over 24 timer og -33.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Worlds (WRLD) Markedsinformasjon

No.1762

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

$ 55.32K
$ 55.32K$ 55.32K

$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M

712.09M
712.09M 712.09M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

14.24%

ETH

Nåværende markedsverdi på NFT Worlds er $ 2.59M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.32K. Den sirkulerende forsyningen på WRLD er 712.09M, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.19M.

NFT Worlds (WRLD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene NFT Worlds for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00055566-13.25%
30 dager$ -0.005633-60.76%
60 dager$ -0.003873-51.57%
90 dager$ -0.004578-55.73%
NFT Worlds Prisendring i dag

I dag registrerte WRLD en endring på $ -0.00055566 (-13.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

NFT Worlds 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.005633 (-60.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

NFT Worlds 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WRLD en endring på $ -0.003873 (-51.57%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

NFT Worlds 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.004578-55.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for NFT Worlds (WRLD)?

Sjekk ut NFT Worlds Prishistorikk-siden nå.

Hva er NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere NFT Worlds investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WRLD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om NFT Worlds på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din NFT Worlds kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

NFT Worlds Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NFT Worlds (WRLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NFT Worlds (WRLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NFT Worlds.

Sjekk NFT Worldsprisprognosen nå!

NFT Worlds (WRLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NFT Worlds (WRLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WRLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe NFT Worlds (WRLD)

Leter du etter hvordan du kjøperNFT Worlds? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe NFT Worlds på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WRLD til lokale valutaer

NFT Worlds Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av NFT Worlds, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell NFT Worlds nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om NFT Worlds

Hvor mye er NFT Worlds (WRLD) verdt i dag?
Live WRLD prisen i USD er 0.003638 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WRLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WRLD til USD er $ 0.003638. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NFT Worlds?
Markedsverdien for WRLD er $ 2.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WRLD?
Den sirkulerende forsyningen av WRLD er 712.09M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWRLD ?
WRLD oppnådde en ATH-pris på 0.6207653499304687 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WRLD?
WRLD så en ATL-pris på 0.003379769586845409 USD.
Hva er handelsvolumet til WRLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WRLD er $ 55.32K USD.
Vil WRLD gå høyere i år?
WRLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WRLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:54:26 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

