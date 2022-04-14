NFT Workx (WRKX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFT Workx (WRKX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFT Workx (WRKX) Informasjon The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty Offisiell nettside: https://www.web3workx.com Teknisk dokument: https://whitepaper.web3workx.com/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Kjøp WRKX nå!

NFT Workx (WRKX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFT Workx (WRKX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 800.00K $ 800.00K $ 800.00K All-time high: $ 0.032839 $ 0.032839 $ 0.032839 All-Time Low: $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 Nåværende pris: $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 Lær mer om NFT Workx (WRKX) pris

NFT Workx (WRKX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFT Workx (WRKX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WRKX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WRKX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WRKXs tokenomics, kan du utforske WRKX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WRKX Interessert i å legge til NFT Workx (WRKX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WRKX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WRKX på MEXC nå!

NFT Workx (WRKX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WRKX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WRKX nå!

WRKX prisforutsigelse Vil du vite hvor WRKX kan være på vei? Vår WRKX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WRKX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!