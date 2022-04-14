Wombat Exchange (WOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wombat Exchange (WOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wombat Exchange (WOM) Informasjon Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Offisiell nettside: https://wombat.exchange Teknisk dokument: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Kjøp WOM nå!

Wombat Exchange (WOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wombat Exchange (WOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 143.34K $ 143.34K $ 143.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M All-time high: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 All-Time Low: $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 Nåværende pris: $ 0.002449 $ 0.002449 $ 0.002449 Lær mer om Wombat Exchange (WOM) pris

Wombat Exchange (WOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wombat Exchange (WOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOMs tokenomics, kan du utforske WOM tokenets livepris!

Wombat Exchange (WOM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WOM nå!

WOM prisforutsigelse Vil du vite hvor WOM kan være på vei? Vår WOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOM tokenets prisforutsigelse nå!

