Hva er Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wombat Exchange investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk WOM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Wombat Exchange på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wombat Exchange kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wombat Exchange Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wombat Exchange (WOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wombat Exchange (WOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wombat Exchange.

Sjekk Wombat Exchangeprisprognosen nå!

Wombat Exchange (WOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wombat Exchange (WOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wombat Exchange (WOM)

Leter du etter hvordan du kjøperWombat Exchange? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wombat Exchange på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WOM til lokale valutaer

Prøv konverting

Wombat Exchange Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wombat Exchange, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Wombat Exchange Hvor mye er Wombat Exchange (WOM) verdt i dag? Live WOM prisen i USD er 0.002577 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WOM-til-USD-pris? $ 0.002577 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WOM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Wombat Exchange? Markedsverdien for WOM er $ 150.83K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WOM? Den sirkulerende forsyningen av WOM er 58.53M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWOM ? WOM oppnådde en ATH-pris på 1.234461563629635 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WOM? WOM så en ATL-pris på 0.002020343999696185 USD . Hva er handelsvolumet til WOM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WOM er $ 54.41K USD . Vil WOM gå høyere i år? WOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WOM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Wombat Exchange (WOM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?