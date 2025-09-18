Dagens Wombat Exchange livepris er 0.002577 USD. Spor prisoppdateringer for WOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wombat Exchange livepris er 0.002577 USD. Spor prisoppdateringer for WOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wombat Exchange Logo

Wombat Exchange Pris(WOM)

1 WOM til USD livepris:

$0.002573
$0.002573
-1.83%1D
USD
Wombat Exchange (WOM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:53:51 (UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002506
$ 0.002506
24 timer lav
$ 0.002626
$ 0.002626
24 timer høy

$ 0.002506
$ 0.002506

$ 0.002626
$ 0.002626

$ 1.234461563629635
$ 1.234461563629635

$ 0.002020343999696185
$ 0.002020343999696185

+2.26%

-1.83%

+4.45%

+4.45%

Wombat Exchange (WOM) sanntidsprisen er $ 0.002577. I løpet av de siste 24 timene har WOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002506 og et toppnivå på $ 0.002626, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WOM er $ 1.234461563629635, mens den rekordlave prisen er $ 0.002020343999696185.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WOM endret seg med +2.26% i løpet av den siste timen, -1.83% over 24 timer og +4.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wombat Exchange (WOM) Markedsinformasjon

No.2956

$ 150.83K
$ 150.83K

$ 54.41K
$ 54.41K

$ 2.58M
$ 2.58M

58.53M
58.53M

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Nåværende markedsverdi på Wombat Exchange er $ 150.83K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.41K. Den sirkulerende forsyningen på WOM er 58.53M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.58M.

Wombat Exchange (WOM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wombat Exchange for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00004796-1.83%
30 dager$ -0.000575-18.25%
60 dager$ -0.000882-25.50%
90 dager$ -0.000327-11.27%
Wombat Exchange Prisendring i dag

I dag registrerte WOM en endring på $ -0.00004796 (-1.83%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wombat Exchange 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000575 (-18.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wombat Exchange 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WOM en endring på $ -0.000882 (-25.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wombat Exchange 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000327-11.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wombat Exchange (WOM)?

Sjekk ut Wombat Exchange Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wombat Exchange investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WOM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wombat Exchange på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wombat Exchange kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wombat Exchange Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wombat Exchange (WOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wombat Exchange (WOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wombat Exchange.

Sjekk Wombat Exchangeprisprognosen nå!

Wombat Exchange (WOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wombat Exchange (WOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wombat Exchange (WOM)

Leter du etter hvordan du kjøperWombat Exchange? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wombat Exchange på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WOM til lokale valutaer

1 Wombat Exchange(WOM) til VND
67.813755
1 Wombat Exchange(WOM) til AUD
A$0.00389127
1 Wombat Exchange(WOM) til GBP
0.00190698
1 Wombat Exchange(WOM) til EUR
0.00219045
1 Wombat Exchange(WOM) til USD
$0.002577
1 Wombat Exchange(WOM) til MYR
RM0.0108234
1 Wombat Exchange(WOM) til TRY
0.10663626
1 Wombat Exchange(WOM) til JPY
¥0.378819
1 Wombat Exchange(WOM) til ARS
ARS$3.80086884
1 Wombat Exchange(WOM) til RUB
0.21515373
1 Wombat Exchange(WOM) til INR
0.22700793
1 Wombat Exchange(WOM) til IDR
Rp42.94998282
1 Wombat Exchange(WOM) til KRW
3.59914128
1 Wombat Exchange(WOM) til PHP
0.14683746
1 Wombat Exchange(WOM) til EGP
￡E.0.12410832
1 Wombat Exchange(WOM) til BRL
R$0.01370964
1 Wombat Exchange(WOM) til CAD
C$0.00353049
1 Wombat Exchange(WOM) til BDT
0.31372398
1 Wombat Exchange(WOM) til NGN
3.85199652
1 Wombat Exchange(WOM) til COP
$10.02723585
1 Wombat Exchange(WOM) til ZAR
R.0.04468518
1 Wombat Exchange(WOM) til UAH
0.10648164
1 Wombat Exchange(WOM) til TZS
T.Sh.6.37869348
1 Wombat Exchange(WOM) til VES
Bs0.420051
1 Wombat Exchange(WOM) til CLP
$2.461035
1 Wombat Exchange(WOM) til PKR
Rs0.73145568
1 Wombat Exchange(WOM) til KZT
1.39521357
1 Wombat Exchange(WOM) til THB
฿0.08205168
1 Wombat Exchange(WOM) til TWD
NT$0.07787694
1 Wombat Exchange(WOM) til AED
د.إ0.00945759
1 Wombat Exchange(WOM) til CHF
Fr0.00203583
1 Wombat Exchange(WOM) til HKD
HK$0.02002329
1 Wombat Exchange(WOM) til AMD
֏0.9862179
1 Wombat Exchange(WOM) til MAD
.د.م0.02324454
1 Wombat Exchange(WOM) til MXN
$0.04744257
1 Wombat Exchange(WOM) til SAR
ريال0.00966375
1 Wombat Exchange(WOM) til ETB
Br0.36997989
1 Wombat Exchange(WOM) til KES
KSh0.33289686
1 Wombat Exchange(WOM) til JOD
د.أ0.001827093
1 Wombat Exchange(WOM) til PLN
0.00935451
1 Wombat Exchange(WOM) til RON
лв0.01113264
1 Wombat Exchange(WOM) til SEK
kr0.02424957
1 Wombat Exchange(WOM) til BGN
лв0.00427782
1 Wombat Exchange(WOM) til HUF
Ft0.85669788
1 Wombat Exchange(WOM) til CZK
0.05329236
1 Wombat Exchange(WOM) til KWD
د.ك0.000785985
1 Wombat Exchange(WOM) til ILS
0.00858141
1 Wombat Exchange(WOM) til BOB
Bs0.01780707
1 Wombat Exchange(WOM) til AZN
0.0043809
1 Wombat Exchange(WOM) til TJS
SM0.02412072
1 Wombat Exchange(WOM) til GEL
0.0069579
1 Wombat Exchange(WOM) til AOA
Kz2.34911589
1 Wombat Exchange(WOM) til BHD
.د.ب0.000971529
1 Wombat Exchange(WOM) til BMD
$0.002577
1 Wombat Exchange(WOM) til DKK
kr0.01636395
1 Wombat Exchange(WOM) til HNL
L0.06754317
1 Wombat Exchange(WOM) til MUR
0.11684118
1 Wombat Exchange(WOM) til NAD
$0.04471095
1 Wombat Exchange(WOM) til NOK
kr0.02564115
1 Wombat Exchange(WOM) til NZD
$0.0043809
1 Wombat Exchange(WOM) til PAB
B/.0.002577
1 Wombat Exchange(WOM) til PGK
K0.01077186
1 Wombat Exchange(WOM) til QAR
ر.ق0.00935451
1 Wombat Exchange(WOM) til RSD
дин.0.25715883
1 Wombat Exchange(WOM) til UZS
soʻm31.81479159
1 Wombat Exchange(WOM) til ALL
L0.21249942
1 Wombat Exchange(WOM) til ANG
ƒ0.00461283
1 Wombat Exchange(WOM) til AWG
ƒ0.0046386
1 Wombat Exchange(WOM) til BBD
$0.005154
1 Wombat Exchange(WOM) til BAM
KM0.00427782
1 Wombat Exchange(WOM) til BIF
Fr7.692345
1 Wombat Exchange(WOM) til BND
$0.00329856
1 Wombat Exchange(WOM) til BSD
$0.002577
1 Wombat Exchange(WOM) til JMD
$0.41337657
1 Wombat Exchange(WOM) til KHR
10.34938662
1 Wombat Exchange(WOM) til KMF
Fr1.077186
1 Wombat Exchange(WOM) til LAK
56.02173801
1 Wombat Exchange(WOM) til LKR
Rs0.77949096
1 Wombat Exchange(WOM) til MDL
L0.0425205
1 Wombat Exchange(WOM) til MGA
Ar11.40263229
1 Wombat Exchange(WOM) til MOP
P0.02064177
1 Wombat Exchange(WOM) til MVR
0.0394281
1 Wombat Exchange(WOM) til MWK
MK4.47395547
1 Wombat Exchange(WOM) til MZN
MT0.1646703
1 Wombat Exchange(WOM) til NPR
Rs0.36315084
1 Wombat Exchange(WOM) til PYG
18.404934
1 Wombat Exchange(WOM) til RWF
Fr3.734073
1 Wombat Exchange(WOM) til SBD
$0.0211314
1 Wombat Exchange(WOM) til SCR
0.03692841
1 Wombat Exchange(WOM) til SRD
$0.09815793
1 Wombat Exchange(WOM) til SVC
$0.02254875
1 Wombat Exchange(WOM) til SZL
L0.04471095
1 Wombat Exchange(WOM) til TMT
m0.0090195
1 Wombat Exchange(WOM) til TND
د.ت0.00749907
1 Wombat Exchange(WOM) til TTD
$0.01744629
1 Wombat Exchange(WOM) til UGX
Sh9.040116
1 Wombat Exchange(WOM) til XAF
Fr1.437966
1 Wombat Exchange(WOM) til XCD
$0.0069579
1 Wombat Exchange(WOM) til XOF
Fr1.437966
1 Wombat Exchange(WOM) til XPF
Fr0.260277
1 Wombat Exchange(WOM) til BWP
P0.03432564
1 Wombat Exchange(WOM) til BZD
$0.00517977
1 Wombat Exchange(WOM) til CVE
$0.24167106
1 Wombat Exchange(WOM) til DJF
Fr0.456129
1 Wombat Exchange(WOM) til DOP
$0.15982554
1 Wombat Exchange(WOM) til DZD
د.ج0.33392766
1 Wombat Exchange(WOM) til FJD
$0.00579825
1 Wombat Exchange(WOM) til GNF
Fr22.407015
1 Wombat Exchange(WOM) til GTQ
Q0.01973982
1 Wombat Exchange(WOM) til GYD
$0.53934033
1 Wombat Exchange(WOM) til ISK
kr0.311817

Wombat Exchange Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wombat Exchange, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wombat Exchange nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wombat Exchange

Hvor mye er Wombat Exchange (WOM) verdt i dag?
Live WOM prisen i USD er 0.002577 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WOM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WOM til USD er $ 0.002577. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wombat Exchange?
Markedsverdien for WOM er $ 150.83K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WOM?
Den sirkulerende forsyningen av WOM er 58.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWOM ?
WOM oppnådde en ATH-pris på 1.234461563629635 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WOM?
WOM så en ATL-pris på 0.002020343999696185 USD.
Hva er handelsvolumet til WOM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WOM er $ 54.41K USD.
Vil WOM gå høyere i år?
WOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WOM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:53:51 (UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WOM-til-USD-kalkulator

Beløp

WOM
WOM
USD
USD

1 WOM = 0.002577 USD

Handle WOM

WOMUSDT
$0.002573
$0.002573
-1.71%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker