Nine Chronicles (WNCG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nine Chronicles (WNCG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nine Chronicles (WNCG) Informasjon Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Offisiell nettside: https://nine-chronicles.com/ Teknisk dokument: https://gold.nine-chronicles.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Kjøp WNCG nå!

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nine Chronicles (WNCG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M Total forsyning: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M Sirkulerende forsyning: $ 539.72M $ 539.72M $ 539.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.79M $ 15.79M $ 15.79M All-time high: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 All-Time Low: $ 0.014851304471806872 $ 0.014851304471806872 $ 0.014851304471806872 Nåværende pris: $ 0.01579 $ 0.01579 $ 0.01579 Lær mer om Nine Chronicles (WNCG) pris

Nine Chronicles (WNCG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nine Chronicles (WNCG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WNCG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WNCG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WNCGs tokenomics, kan du utforske WNCG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WNCG Interessert i å legge til Nine Chronicles (WNCG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WNCG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WNCG på MEXC nå!

Nine Chronicles (WNCG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WNCG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WNCG nå!

WNCG prisforutsigelse Vil du vite hvor WNCG kan være på vei? Vår WNCG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WNCG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!