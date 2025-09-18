Hva er Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles (WNCG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nine Chronicles (WNCG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WNCG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nine Chronicles Hvor mye er Nine Chronicles (WNCG) verdt i dag? Live WNCG prisen i USD er 0.01555 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WNCG-til-USD-pris? $ 0.01555 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WNCG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Nine Chronicles? Markedsverdien for WNCG er $ 8.39M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WNCG? Den sirkulerende forsyningen av WNCG er 539.61M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWNCG ? WNCG oppnådde en ATH-pris på 4.85927372 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WNCG? WNCG så en ATL-pris på 0.014851304471806872 USD . Hva er handelsvolumet til WNCG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WNCG er $ 55.51K USD . Vil WNCG gå høyere i år? WNCG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WNCG prisprognosen for en mer grundig analyse.

Nine Chronicles (WNCG) Viktige bransjeoppdateringer

