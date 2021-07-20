Witch Token (WITCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Witch Token (WITCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Witch Token (WITCH) Informasjon WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Offisiell nettside: https://witchwitch.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Kjøp WITCH nå!

Witch Token (WITCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Witch Token (WITCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.54M $ 5.54M $ 5.54M All-time high: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 All-Time Low: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Nåværende pris: $ 0.0554 $ 0.0554 $ 0.0554 Lær mer om Witch Token (WITCH) pris

Witch Token (WITCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Witch Token (WITCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WITCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WITCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WITCHs tokenomics, kan du utforske WITCH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WITCH Interessert i å legge til Witch Token (WITCH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WITCH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WITCH på MEXC nå!

Witch Token (WITCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WITCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WITCH nå!

WITCH prisforutsigelse Vil du vite hvor WITCH kan være på vei? Vår WITCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WITCH tokenets prisforutsigelse nå!

