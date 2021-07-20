Hva er Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Hvor mye er Witch Token (WITCH) verdt i dag? Live WITCH prisen i USD er 0.0596 USD. Hva er markedsverdien for Witch Token? Markedsverdien for WITCH er $ 1.63M USD. Hva er den sirkulerende forsyningen av WITCH? Den sirkulerende forsyningen av WITCH er 27.30M USD. Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWITCH? WITCH oppnådde en ATH-pris på 1.85192362 USD. Hva var den laveste prisen (ATL) på WITCH? WITCH så en ATL-pris på 0.044990485316681025 USD.

Witch Token (WITCH) Viktige bransjeoppdateringer

