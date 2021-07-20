Dagens Witch Token livepris er 0.0596 USD. Spor prisoppdateringer for WITCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WITCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Witch Token livepris er 0.0596 USD. Spor prisoppdateringer for WITCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WITCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.0596
$0.0596$0.0596
0.00%1D
Witch Token (WITCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:36 (UTC+8)

Witch Token (WITCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.056
$ 0.056$ 0.056
24 timer lav
$ 0.0608
$ 0.0608$ 0.0608
24 timer høy

$ 0.056
$ 0.056$ 0.056

$ 0.0608
$ 0.0608$ 0.0608

$ 1.85192362
$ 1.85192362$ 1.85192362

$ 0.044990485316681025
$ 0.044990485316681025$ 0.044990485316681025

0.00%

0.00%

+10.98%

+10.98%

Witch Token (WITCH) sanntidsprisen er $ 0.0596. I løpet av de siste 24 timene har WITCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.056 og et toppnivå på $ 0.0608, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WITCH er $ 1.85192362, mens den rekordlave prisen er $ 0.044990485316681025.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WITCH endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +10.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Witch Token (WITCH) Markedsinformasjon

No.2038

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 165.04K
$ 165.04K$ 165.04K

$ 5.96M
$ 5.96M$ 5.96M

27.30M
27.30M 27.30M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

27.29%

2021-07-20 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Witch Token er $ 1.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 165.04K. Den sirkulerende forsyningen på WITCH er 27.30M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.96M.

Witch Token (WITCH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Witch Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0027+4.74%
60 dager$ +0.0023+4.01%
90 dager$ -0.0043-6.73%
Witch Token Prisendring i dag

I dag registrerte WITCH en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Witch Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0027 (+4.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Witch Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WITCH en endring på $ +0.0023 (+4.01%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Witch Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0043-6.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Witch Token (WITCH)?

Sjekk ut Witch Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Witch Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WITCH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Witch Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Witch Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Witch Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Witch Token (WITCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Witch Token (WITCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Witch Token.

Sjekk Witch Tokenprisprognosen nå!

Witch Token (WITCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Witch Token (WITCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WITCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Witch Token (WITCH)

Leter du etter hvordan du kjøperWitch Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Witch Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WITCH til lokale valutaer

1 Witch Token(WITCH) til VND
1,568.374
1 Witch Token(WITCH) til AUD
A$0.089996
1 Witch Token(WITCH) til GBP
0.044104
1 Witch Token(WITCH) til EUR
0.05066
1 Witch Token(WITCH) til USD
$0.0596
1 Witch Token(WITCH) til MYR
RM0.25032
1 Witch Token(WITCH) til TRY
2.465652
1 Witch Token(WITCH) til JPY
¥8.7612
1 Witch Token(WITCH) til ARS
ARS$87.905232
1 Witch Token(WITCH) til RUB
4.976004
1 Witch Token(WITCH) til INR
5.250164
1 Witch Token(WITCH) til IDR
Rp993.332936
1 Witch Token(WITCH) til KRW
83.239744
1 Witch Token(WITCH) til PHP
3.40018
1 Witch Token(WITCH) til EGP
￡E.2.870336
1 Witch Token(WITCH) til BRL
R$0.317072
1 Witch Token(WITCH) til CAD
C$0.081652
1 Witch Token(WITCH) til BDT
7.255704
1 Witch Token(WITCH) til NGN
89.087696
1 Witch Token(WITCH) til COP
$231.90658
1 Witch Token(WITCH) til ZAR
R.1.032868
1 Witch Token(WITCH) til UAH
2.462672
1 Witch Token(WITCH) til TZS
T.Sh.147.524304
1 Witch Token(WITCH) til VES
Bs9.7148
1 Witch Token(WITCH) til CLP
$56.918
1 Witch Token(WITCH) til PKR
Rs16.916864
1 Witch Token(WITCH) til KZT
32.268036
1 Witch Token(WITCH) til THB
฿1.897068
1 Witch Token(WITCH) til TWD
NT$1.801112
1 Witch Token(WITCH) til AED
د.إ0.218732
1 Witch Token(WITCH) til CHF
Fr0.047084
1 Witch Token(WITCH) til HKD
HK$0.463092
1 Witch Token(WITCH) til AMD
֏22.80892
1 Witch Token(WITCH) til MAD
.د.م0.537592
1 Witch Token(WITCH) til MXN
$1.09664
1 Witch Token(WITCH) til SAR
ريال0.2235
1 Witch Token(WITCH) til ETB
Br8.556772
1 Witch Token(WITCH) til KES
KSh7.699128
1 Witch Token(WITCH) til JOD
د.أ0.0422564
1 Witch Token(WITCH) til PLN
0.215752
1 Witch Token(WITCH) til RON
лв0.256876
1 Witch Token(WITCH) til SEK
kr0.56024
1 Witch Token(WITCH) til BGN
лв0.098936
1 Witch Token(WITCH) til HUF
Ft19.806868
1 Witch Token(WITCH) til CZK
1.23074
1 Witch Token(WITCH) til KWD
د.ك0.018178
1 Witch Token(WITCH) til ILS
0.198468
1 Witch Token(WITCH) til BOB
Bs0.411836
1 Witch Token(WITCH) til AZN
0.10132
1 Witch Token(WITCH) til TJS
SM0.557856
1 Witch Token(WITCH) til GEL
0.16092
1 Witch Token(WITCH) til AOA
Kz54.329572
1 Witch Token(WITCH) til BHD
.د.ب0.0224692
1 Witch Token(WITCH) til BMD
$0.0596
1 Witch Token(WITCH) til DKK
kr0.37846
1 Witch Token(WITCH) til HNL
L1.562116
1 Witch Token(WITCH) til MUR
2.702264
1 Witch Token(WITCH) til NAD
$1.03406
1 Witch Token(WITCH) til NOK
kr0.592424
1 Witch Token(WITCH) til NZD
$0.10132
1 Witch Token(WITCH) til PAB
B/.0.0596
1 Witch Token(WITCH) til PGK
K0.249128
1 Witch Token(WITCH) til QAR
ر.ق0.216348
1 Witch Token(WITCH) til RSD
дин.5.94212
1 Witch Token(WITCH) til UZS
soʻm735.801932
1 Witch Token(WITCH) til ALL
L4.914616
1 Witch Token(WITCH) til ANG
ƒ0.106684
1 Witch Token(WITCH) til AWG
ƒ0.10728
1 Witch Token(WITCH) til BBD
$0.1192
1 Witch Token(WITCH) til BAM
KM0.098936
1 Witch Token(WITCH) til BIF
Fr177.906
1 Witch Token(WITCH) til BND
$0.076288
1 Witch Token(WITCH) til BSD
$0.0596
1 Witch Token(WITCH) til JMD
$9.560436
1 Witch Token(WITCH) til KHR
239.357176
1 Witch Token(WITCH) til KMF
Fr24.9128
1 Witch Token(WITCH) til LAK
1,295.652148
1 Witch Token(WITCH) til LKR
Rs18.027808
1 Witch Token(WITCH) til MDL
L0.9834
1 Witch Token(WITCH) til MGA
Ar263.716292
1 Witch Token(WITCH) til MOP
P0.477396
1 Witch Token(WITCH) til MVR
0.91188
1 Witch Token(WITCH) til MWK
MK103.472156
1 Witch Token(WITCH) til MZN
MT3.80844
1 Witch Token(WITCH) til NPR
Rs8.398832
1 Witch Token(WITCH) til PYG
425.6632
1 Witch Token(WITCH) til RWF
Fr86.3604
1 Witch Token(WITCH) til SBD
$0.48872
1 Witch Token(WITCH) til SCR
0.854664
1 Witch Token(WITCH) til SRD
$2.270164
1 Witch Token(WITCH) til SVC
$0.5215
1 Witch Token(WITCH) til SZL
L1.03406
1 Witch Token(WITCH) til TMT
m0.2086
1 Witch Token(WITCH) til TND
د.ت0.173436
1 Witch Token(WITCH) til TTD
$0.403492
1 Witch Token(WITCH) til UGX
Sh209.0768
1 Witch Token(WITCH) til XAF
Fr33.2568
1 Witch Token(WITCH) til XCD
$0.16092
1 Witch Token(WITCH) til XOF
Fr33.2568
1 Witch Token(WITCH) til XPF
Fr6.0196
1 Witch Token(WITCH) til BWP
P0.793872
1 Witch Token(WITCH) til BZD
$0.119796
1 Witch Token(WITCH) til CVE
$5.589288
1 Witch Token(WITCH) til DJF
Fr10.6088
1 Witch Token(WITCH) til DOP
$3.696392
1 Witch Token(WITCH) til DZD
د.ج7.721776
1 Witch Token(WITCH) til FJD
$0.1341
1 Witch Token(WITCH) til GNF
Fr518.222
1 Witch Token(WITCH) til GTQ
Q0.456536
1 Witch Token(WITCH) til GYD
$12.473684
1 Witch Token(WITCH) til ISK
kr7.2116

For en mer dyptgående forståelse av Witch Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Witch Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Witch Token

Hvor mye er Witch Token (WITCH) verdt i dag?
Live WITCH prisen i USD er 0.0596 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WITCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WITCH til USD er $ 0.0596. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Witch Token?
Markedsverdien for WITCH er $ 1.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WITCH?
Den sirkulerende forsyningen av WITCH er 27.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWITCH ?
WITCH oppnådde en ATH-pris på 1.85192362 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WITCH?
WITCH så en ATL-pris på 0.044990485316681025 USD.
Hva er handelsvolumet til WITCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WITCH er $ 165.04K USD.
Vil WITCH gå høyere i år?
WITCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WITCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:36 (UTC+8)

Witch Token (WITCH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

