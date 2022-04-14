Wilder World (WILD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wilder World (WILD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wilder World (WILD) Informasjon Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Offisiell nettside: https://www.wilderworld.com/ Teknisk dokument: https://wiki.wilderworld.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ Kjøp WILD nå!

Wilder World (WILD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wilder World (WILD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 114.94M $ 114.94M $ 114.94M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 424.13M $ 424.13M $ 424.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 135.50M $ 135.50M $ 135.50M All-time high: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 All-Time Low: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 Nåværende pris: $ 0.271 $ 0.271 $ 0.271 Lær mer om Wilder World (WILD) pris

Wilder World (WILD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wilder World (WILD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WILD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WILD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WILDs tokenomics, kan du utforske WILD tokenets livepris!

