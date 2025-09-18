Hva er Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World (WILD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wilder World (WILD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WILD tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Wilder World, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Wilder World Hvor mye er Wilder World (WILD) verdt i dag? Live WILD prisen i USD er 0.2781 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WILD-til-USD-pris? $ 0.2781 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WILD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Wilder World? Markedsverdien for WILD er $ 117.95M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WILD? Den sirkulerende forsyningen av WILD er 424.13M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWILD ? WILD oppnådde en ATH-pris på 7.604160676477258 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WILD? WILD så en ATL-pris på 0.07481866 USD . Hva er handelsvolumet til WILD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WILD er $ 62.66K USD . Vil WILD gå høyere i år? WILD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WILD prisprognosen for en mer grundig analyse.

