Dagens Wilder World livepris er 0.2781 USD. Spor prisoppdateringer for WILD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WILD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wilder World livepris er 0.2781 USD. Spor prisoppdateringer for WILD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WILD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WILD

WILD Prisinformasjon

WILD teknisk dokument

WILD Offisiell nettside

WILD tokenomics

WILD Prisprognose

WILD-historikk

WILD Kjøpeguide

WILD-til-fiat-valutakonverter

WILD Spot

WILD USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Wilder World Logo

Wilder World Pris(WILD)

1 WILD til USD livepris:

$0.2781
$0.2781$0.2781
-0.46%1D
USD
Wilder World (WILD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:39:04 (UTC+8)

Wilder World (WILD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2771
$ 0.2771$ 0.2771
24 timer lav
$ 0.2855
$ 0.2855$ 0.2855
24 timer høy

$ 0.2771
$ 0.2771$ 0.2771

$ 0.2855
$ 0.2855$ 0.2855

$ 7.604160676477258
$ 7.604160676477258$ 7.604160676477258

$ 0.07481866
$ 0.07481866$ 0.07481866

-0.04%

-0.45%

-11.80%

-11.80%

Wilder World (WILD) sanntidsprisen er $ 0.2781. I løpet av de siste 24 timene har WILD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2771 og et toppnivå på $ 0.2855, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WILD er $ 7.604160676477258, mens den rekordlave prisen er $ 0.07481866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WILD endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og -11.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wilder World (WILD) Markedsinformasjon

No.340

$ 117.95M
$ 117.95M$ 117.95M

$ 62.66K
$ 62.66K$ 62.66K

$ 139.05M
$ 139.05M$ 139.05M

424.13M
424.13M 424.13M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

84.82%

ETH

Nåværende markedsverdi på Wilder World er $ 117.95M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.66K. Den sirkulerende forsyningen på WILD er 424.13M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.05M.

Wilder World (WILD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Wilder World for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001285-0.45%
30 dager$ -0.1499-35.03%
60 dager$ -0.0112-3.88%
90 dager$ +0.1434+106.45%
Wilder World Prisendring i dag

I dag registrerte WILD en endring på $ -0.001285 (-0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Wilder World 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1499 (-35.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Wilder World 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WILD en endring på $ -0.0112 (-3.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Wilder World 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1434+106.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Wilder World (WILD)?

Sjekk ut Wilder World Prishistorikk-siden nå.

Hva er Wilder World (WILD)

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Wilder World investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WILD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Wilder World på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Wilder World kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Wilder World Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wilder World (WILD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wilder World (WILD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wilder World.

Sjekk Wilder Worldprisprognosen nå!

Wilder World (WILD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wilder World (WILD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WILD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wilder World (WILD)

Leter du etter hvordan du kjøperWilder World? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Wilder World på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WILD til lokale valutaer

1 Wilder World(WILD) til VND
7,318.2015
1 Wilder World(WILD) til AUD
A$0.419931
1 Wilder World(WILD) til GBP
0.205794
1 Wilder World(WILD) til EUR
0.236385
1 Wilder World(WILD) til USD
$0.2781
1 Wilder World(WILD) til MYR
RM1.16802
1 Wilder World(WILD) til TRY
11.507778
1 Wilder World(WILD) til JPY
¥40.8807
1 Wilder World(WILD) til ARS
ARS$410.175252
1 Wilder World(WILD) til RUB
23.22135
1 Wilder World(WILD) til INR
24.495048
1 Wilder World(WILD) til IDR
Rp4,634.998146
1 Wilder World(WILD) til KRW
388.405584
1 Wilder World(WILD) til PHP
15.860043
1 Wilder World(WILD) til EGP
￡E.13.393296
1 Wilder World(WILD) til BRL
R$1.476711
1 Wilder World(WILD) til CAD
C$0.380997
1 Wilder World(WILD) til BDT
33.855894
1 Wilder World(WILD) til NGN
415.692756
1 Wilder World(WILD) til COP
$1,086.328125
1 Wilder World(WILD) til ZAR
R.4.816692
1 Wilder World(WILD) til UAH
11.491092
1 Wilder World(WILD) til TZS
T.Sh.688.364244
1 Wilder World(WILD) til VES
Bs45.3303
1 Wilder World(WILD) til CLP
$265.5855
1 Wilder World(WILD) til PKR
Rs78.935904
1 Wilder World(WILD) til KZT
150.566121
1 Wilder World(WILD) til THB
฿8.84358
1 Wilder World(WILD) til TWD
NT$8.406963
1 Wilder World(WILD) til AED
د.إ1.020627
1 Wilder World(WILD) til CHF
Fr0.219699
1 Wilder World(WILD) til HKD
HK$2.160837
1 Wilder World(WILD) til AMD
֏106.42887
1 Wilder World(WILD) til MAD
.د.م2.508462
1 Wilder World(WILD) til MXN
$5.114259
1 Wilder World(WILD) til SAR
ريال1.042875
1 Wilder World(WILD) til ETB
Br39.926817
1 Wilder World(WILD) til KES
KSh35.924958
1 Wilder World(WILD) til JOD
د.أ0.1971729
1 Wilder World(WILD) til PLN
1.006722
1 Wilder World(WILD) til RON
лв1.198611
1 Wilder World(WILD) til SEK
kr2.616921
1 Wilder World(WILD) til BGN
лв0.461646
1 Wilder World(WILD) til HUF
Ft92.390382
1 Wilder World(WILD) til CZK
5.751108
1 Wilder World(WILD) til KWD
د.ك0.0848205
1 Wilder World(WILD) til ILS
0.926073
1 Wilder World(WILD) til BOB
Bs1.921671
1 Wilder World(WILD) til AZN
0.47277
1 Wilder World(WILD) til TJS
SM2.603016
1 Wilder World(WILD) til GEL
0.75087
1 Wilder World(WILD) til AOA
Kz253.507617
1 Wilder World(WILD) til BHD
.د.ب0.1048437
1 Wilder World(WILD) til BMD
$0.2781
1 Wilder World(WILD) til DKK
kr1.765935
1 Wilder World(WILD) til HNL
L7.289001
1 Wilder World(WILD) til MUR
12.609054
1 Wilder World(WILD) til NAD
$4.825035
1 Wilder World(WILD) til NOK
kr2.764314
1 Wilder World(WILD) til NZD
$0.47277
1 Wilder World(WILD) til PAB
B/.0.2781
1 Wilder World(WILD) til PGK
K1.162458
1 Wilder World(WILD) til QAR
ر.ق1.009503
1 Wilder World(WILD) til RSD
дин.27.734913
1 Wilder World(WILD) til UZS
soʻm3,433.330827
1 Wilder World(WILD) til ALL
L22.932126
1 Wilder World(WILD) til ANG
ƒ0.497799
1 Wilder World(WILD) til AWG
ƒ0.50058
1 Wilder World(WILD) til BBD
$0.5562
1 Wilder World(WILD) til BAM
KM0.461646
1 Wilder World(WILD) til BIF
Fr830.1285
1 Wilder World(WILD) til BND
$0.355968
1 Wilder World(WILD) til BSD
$0.2781
1 Wilder World(WILD) til JMD
$44.610021
1 Wilder World(WILD) til KHR
1,116.866286
1 Wilder World(WILD) til KMF
Fr116.2458
1 Wilder World(WILD) til LAK
6,045.652053
1 Wilder World(WILD) til LKR
Rs84.119688
1 Wilder World(WILD) til MDL
L4.58865
1 Wilder World(WILD) til MGA
Ar1,230.528537
1 Wilder World(WILD) til MOP
P2.227581
1 Wilder World(WILD) til MVR
4.25493
1 Wilder World(WILD) til MWK
MK482.812191
1 Wilder World(WILD) til MZN
MT17.77059
1 Wilder World(WILD) til NPR
Rs39.189852
1 Wilder World(WILD) til PYG
1,986.1902
1 Wilder World(WILD) til RWF
Fr402.9669
1 Wilder World(WILD) til SBD
$2.28042
1 Wilder World(WILD) til SCR
3.985173
1 Wilder World(WILD) til SRD
$10.592829
1 Wilder World(WILD) til SVC
$2.433375
1 Wilder World(WILD) til SZL
L4.825035
1 Wilder World(WILD) til TMT
m0.97335
1 Wilder World(WILD) til TND
د.ت0.809271
1 Wilder World(WILD) til TTD
$1.882737
1 Wilder World(WILD) til UGX
Sh975.5748
1 Wilder World(WILD) til XAF
Fr155.1798
1 Wilder World(WILD) til XCD
$0.75087
1 Wilder World(WILD) til XOF
Fr155.1798
1 Wilder World(WILD) til XPF
Fr28.0881
1 Wilder World(WILD) til BWP
P3.704292
1 Wilder World(WILD) til BZD
$0.558981
1 Wilder World(WILD) til CVE
$26.080218
1 Wilder World(WILD) til DJF
Fr49.2237
1 Wilder World(WILD) til DOP
$17.247762
1 Wilder World(WILD) til DZD
د.ج36.030636
1 Wilder World(WILD) til FJD
$0.625725
1 Wilder World(WILD) til GNF
Fr2,418.0795
1 Wilder World(WILD) til GTQ
Q2.130246
1 Wilder World(WILD) til GYD
$58.203549
1 Wilder World(WILD) til ISK
kr33.6501

Wilder World Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wilder World, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Wilder World nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Wilder World

Hvor mye er Wilder World (WILD) verdt i dag?
Live WILD prisen i USD er 0.2781 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WILD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WILD til USD er $ 0.2781. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wilder World?
Markedsverdien for WILD er $ 117.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WILD?
Den sirkulerende forsyningen av WILD er 424.13M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWILD ?
WILD oppnådde en ATH-pris på 7.604160676477258 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WILD?
WILD så en ATL-pris på 0.07481866 USD.
Hva er handelsvolumet til WILD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WILD er $ 62.66K USD.
Vil WILD gå høyere i år?
WILD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WILD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:39:04 (UTC+8)

Wilder World (WILD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WILD-til-USD-kalkulator

Beløp

WILD
WILD
USD
USD

1 WILD = 0.2781 USD

Handle WILD

WILDUSDT
$0.2781
$0.2781$0.2781
-0.53%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker