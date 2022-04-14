Windfall Token (WFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Windfall Token (WFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Windfall Token (WFT) Informasjon Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Offisiell nettside: https://windfalltoken.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.windfalltoken.io Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 Kjøp WFT nå!

Windfall Token (WFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Windfall Token (WFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 688.70K $ 688.70K $ 688.70K All-time high: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 All-Time Low: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 Nåværende pris: $ 0.006887 $ 0.006887 $ 0.006887 Lær mer om Windfall Token (WFT) pris

Windfall Token (WFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Windfall Token (WFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WFTs tokenomics, kan du utforske WFT tokenets livepris!

Windfall Token (WFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WFT nå!

WFT prisforutsigelse Vil du vite hvor WFT kan være på vei? Vår WFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WFT tokenets prisforutsigelse nå!

