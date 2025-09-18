Dagens Windfall Token livepris er 0.00504 USD. Spor prisoppdateringer for WFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Windfall Token livepris er 0.00504 USD. Spor prisoppdateringer for WFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Windfall Token Logo

Windfall Token Pris(WFT)

1 WFT til USD livepris:

-12.71%1D
USD
Windfall Token (WFT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:20 (UTC+8)

Windfall Token (WFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-15.03%

-12.70%

-37.60%

-37.60%

Windfall Token (WFT) sanntidsprisen er $ 0.00504. I løpet av de siste 24 timene har WFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004102 og et toppnivå på $ 0.009341, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WFT er $ 1.2314770000408357, mens den rekordlave prisen er $ 0.002999401023458342.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WFT endret seg med -15.03% i løpet av den siste timen, -12.70% over 24 timer og -37.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Windfall Token (WFT) Markedsinformasjon

No.6814

BSC

Nåværende markedsverdi på Windfall Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 34.29K. Den sirkulerende forsyningen på WFT er 0.00, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 504.00K.

Windfall Token (WFT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Windfall Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00073386-12.70%
30 dager$ -0.00796-61.24%
60 dager$ -0.002366-31.95%
90 dager$ -0.00269-34.80%
Windfall Token Prisendring i dag

I dag registrerte WFT en endring på $ -0.00073386 (-12.70%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Windfall Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00796 (-61.24%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Windfall Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WFT en endring på $ -0.002366 (-31.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Windfall Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00269-34.80% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Windfall Token (WFT)?

Sjekk ut Windfall Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Windfall Token (WFT)

Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal.

Windfall Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Windfall Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WFT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Windfall Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Windfall Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Windfall Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Windfall Token (WFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Windfall Token (WFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Windfall Token.

Sjekk Windfall Tokenprisprognosen nå!

Windfall Token (WFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Windfall Token (WFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Windfall Token (WFT)

Leter du etter hvordan du kjøperWindfall Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Windfall Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WFT til lokale valutaer

1 Windfall Token(WFT) til VND
132.6276
1 Windfall Token(WFT) til AUD
A$0.0076104
1 Windfall Token(WFT) til GBP
0.0037296
1 Windfall Token(WFT) til EUR
0.004284
1 Windfall Token(WFT) til USD
$0.00504
1 Windfall Token(WFT) til MYR
RM0.021168
1 Windfall Token(WFT) til TRY
0.2085048
1 Windfall Token(WFT) til JPY
¥0.74088
1 Windfall Token(WFT) til ARS
ARS$7.4335968
1 Windfall Token(WFT) til RUB
0.4207896
1 Windfall Token(WFT) til INR
0.4439736
1 Windfall Token(WFT) til IDR
Rp83.9999664
1 Windfall Token(WFT) til KRW
7.0390656
1 Windfall Token(WFT) til PHP
0.287532
1 Windfall Token(WFT) til EGP
￡E.0.2427264
1 Windfall Token(WFT) til BRL
R$0.0268128
1 Windfall Token(WFT) til CAD
C$0.0069048
1 Windfall Token(WFT) til BDT
0.6135696
1 Windfall Token(WFT) til NGN
7.5335904
1 Windfall Token(WFT) til COP
$19.610892
1 Windfall Token(WFT) til ZAR
R.0.0873432
1 Windfall Token(WFT) til UAH
0.2082528
1 Windfall Token(WFT) til TZS
T.Sh.12.4752096
1 Windfall Token(WFT) til VES
Bs0.82152
1 Windfall Token(WFT) til CLP
$4.8132
1 Windfall Token(WFT) til PKR
Rs1.4305536
1 Windfall Token(WFT) til KZT
2.7287064
1 Windfall Token(WFT) til THB
฿0.1604232
1 Windfall Token(WFT) til TWD
NT$0.1523088
1 Windfall Token(WFT) til AED
د.إ0.0184968
1 Windfall Token(WFT) til CHF
Fr0.0039816
1 Windfall Token(WFT) til HKD
HK$0.0391608
1 Windfall Token(WFT) til AMD
֏1.928808
1 Windfall Token(WFT) til MAD
.د.م0.0454608
1 Windfall Token(WFT) til MXN
$0.092736
1 Windfall Token(WFT) til SAR
ريال0.0189
1 Windfall Token(WFT) til ETB
Br0.7235928
1 Windfall Token(WFT) til KES
KSh0.6510672
1 Windfall Token(WFT) til JOD
د.أ0.00357336
1 Windfall Token(WFT) til PLN
0.0182448
1 Windfall Token(WFT) til RON
лв0.0217224
1 Windfall Token(WFT) til SEK
kr0.047376
1 Windfall Token(WFT) til BGN
лв0.0083664
1 Windfall Token(WFT) til HUF
Ft1.6749432
1 Windfall Token(WFT) til CZK
0.104076
1 Windfall Token(WFT) til KWD
د.ك0.0015372
1 Windfall Token(WFT) til ILS
0.0167832
1 Windfall Token(WFT) til BOB
Bs0.0348264
1 Windfall Token(WFT) til AZN
0.008568
1 Windfall Token(WFT) til TJS
SM0.0471744
1 Windfall Token(WFT) til GEL
0.013608
1 Windfall Token(WFT) til AOA
Kz4.5943128
1 Windfall Token(WFT) til BHD
.د.ب0.00190008
1 Windfall Token(WFT) til BMD
$0.00504
1 Windfall Token(WFT) til DKK
kr0.032004
1 Windfall Token(WFT) til HNL
L0.1320984
1 Windfall Token(WFT) til MUR
0.2285136
1 Windfall Token(WFT) til NAD
$0.087444
1 Windfall Token(WFT) til NOK
kr0.0500976
1 Windfall Token(WFT) til NZD
$0.008568
1 Windfall Token(WFT) til PAB
B/.0.00504
1 Windfall Token(WFT) til PGK
K0.0210672
1 Windfall Token(WFT) til QAR
ر.ق0.0182952
1 Windfall Token(WFT) til RSD
дин.0.502488
1 Windfall Token(WFT) til UZS
soʻm62.2221768
1 Windfall Token(WFT) til ALL
L0.4155984
1 Windfall Token(WFT) til ANG
ƒ0.0090216
1 Windfall Token(WFT) til AWG
ƒ0.009072
1 Windfall Token(WFT) til BBD
$0.01008
1 Windfall Token(WFT) til BAM
KM0.0083664
1 Windfall Token(WFT) til BIF
Fr15.0444
1 Windfall Token(WFT) til BND
$0.0064512
1 Windfall Token(WFT) til BSD
$0.00504
1 Windfall Token(WFT) til JMD
$0.8084664
1 Windfall Token(WFT) til KHR
20.2409424
1 Windfall Token(WFT) til KMF
Fr2.10672
1 Windfall Token(WFT) til LAK
109.5652152
1 Windfall Token(WFT) til LKR
Rs1.5244992
1 Windfall Token(WFT) til MDL
L0.08316
1 Windfall Token(WFT) til MGA
Ar22.3008408
1 Windfall Token(WFT) til MOP
P0.0403704
1 Windfall Token(WFT) til MVR
0.077112
1 Windfall Token(WFT) til MWK
MK8.7499944
1 Windfall Token(WFT) til MZN
MT0.322056
1 Windfall Token(WFT) til NPR
Rs0.7102368
1 Windfall Token(WFT) til PYG
35.99568
1 Windfall Token(WFT) til RWF
Fr7.30296
1 Windfall Token(WFT) til SBD
$0.041328
1 Windfall Token(WFT) til SCR
0.0722736
1 Windfall Token(WFT) til SRD
$0.1919736
1 Windfall Token(WFT) til SVC
$0.0441
1 Windfall Token(WFT) til SZL
L0.087444
1 Windfall Token(WFT) til TMT
m0.01764
1 Windfall Token(WFT) til TND
د.ت0.0146664
1 Windfall Token(WFT) til TTD
$0.0341208
1 Windfall Token(WFT) til UGX
Sh17.68032
1 Windfall Token(WFT) til XAF
Fr2.81232
1 Windfall Token(WFT) til XCD
$0.013608
1 Windfall Token(WFT) til XOF
Fr2.81232
1 Windfall Token(WFT) til XPF
Fr0.50904
1 Windfall Token(WFT) til BWP
P0.0671328
1 Windfall Token(WFT) til BZD
$0.0101304
1 Windfall Token(WFT) til CVE
$0.4726512
1 Windfall Token(WFT) til DJF
Fr0.89712
1 Windfall Token(WFT) til DOP
$0.3125808
1 Windfall Token(WFT) til DZD
د.ج0.6529824
1 Windfall Token(WFT) til FJD
$0.01134
1 Windfall Token(WFT) til GNF
Fr43.8228
1 Windfall Token(WFT) til GTQ
Q0.0386064
1 Windfall Token(WFT) til GYD
$1.0548216
1 Windfall Token(WFT) til ISK
kr0.60984

Windfall Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Windfall Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Windfall Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Windfall Token

Hvor mye er Windfall Token (WFT) verdt i dag?
Live WFT prisen i USD er 0.00504 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WFT til USD er $ 0.00504. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Windfall Token?
Markedsverdien for WFT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WFT?
Den sirkulerende forsyningen av WFT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWFT ?
WFT oppnådde en ATH-pris på 1.2314770000408357 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WFT?
WFT så en ATL-pris på 0.002999401023458342 USD.
Hva er handelsvolumet til WFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WFT er $ 34.29K USD.
Vil WFT gå høyere i år?
WFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:07:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

