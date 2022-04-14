Welshcorgicoin (WELSH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Welshcorgicoin (WELSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Welshcorgicoin (WELSH) Informasjon Welshcorgicoin is the first memecoin built on Bitcoin using Stacks (STX) blockchain. $WELSH will grow to become Stacks’ mascot and ambassador, helping onboard new users to Stacks, building new and exciting solutions for the ecosystem, the cutest dog can do it all. Offisiell nettside: https://www.welshtoken.org Blokkutforsker: https://explorer.alexlab.co/txid/SP3NE50GEXFG9SZGTT51P40X2CKYSZ5CC4ZTZ7A2G.welshcorgicoin-token?chain=mainnet Kjøp WELSH nå!

Welshcorgicoin (WELSH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Welshcorgicoin (WELSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M All-time high: $ 0.015878 $ 0.015878 $ 0.015878 All-Time Low: $ 0.000109998906480124 $ 0.000109998906480124 $ 0.000109998906480124 Nåværende pris: $ 0.000149 $ 0.000149 $ 0.000149 Lær mer om Welshcorgicoin (WELSH) pris

Welshcorgicoin (WELSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Welshcorgicoin (WELSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WELSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WELSH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WELSHs tokenomics, kan du utforske WELSH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WELSH Interessert i å legge til Welshcorgicoin (WELSH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WELSH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WELSH på MEXC nå!

Welshcorgicoin (WELSH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WELSH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WELSH nå!

WELSH prisforutsigelse Vil du vite hvor WELSH kan være på vei? Vår WELSH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WELSH tokenets prisforutsigelse nå!

