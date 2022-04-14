WeFi (WEFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WeFi (WEFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WeFi (WEFI) Informasjon WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. Offisiell nettside: http://wefi.xyz Teknisk dokument: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Blokkutforsker: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52 Kjøp WEFI nå!

WeFi (WEFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WeFi (WEFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 711.18K $ 711.18K $ 711.18K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 41.88M $ 41.88M $ 41.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M All-time high: $ 0.4733 $ 0.4733 $ 0.4733 All-Time Low: $ 0.016764037626405676 $ 0.016764037626405676 $ 0.016764037626405676 Nåværende pris: $ 0.01698 $ 0.01698 $ 0.01698 Lær mer om WeFi (WEFI) pris

WeFi (WEFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WeFi (WEFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WEFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WEFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WEFIs tokenomics, kan du utforske WEFI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WEFI Interessert i å legge til WeFi (WEFI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WEFI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WEFI på MEXC nå!

WeFi (WEFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WEFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WEFI nå!

WEFI prisforutsigelse Vil du vite hvor WEFI kan være på vei? Vår WEFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WEFI tokenets prisforutsigelse nå!

