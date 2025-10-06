WEB3D pris i dag

Sanntids WEB3D (WEB3D) pris i dag er $ 0.02165, med en 9.67% endring de siste 24 timene. Nåværende WEB3D til USD konverteringssats er $ 0.02165 per WEB3D.

WEB3D rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 108.25K, med en sirkulerende forsyning på 5.00M WEB3D. I løpet av de siste 24 timene WEB3D har den blitt handlet mellom $ 0.0194(laveste) og $ 0.0317 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har WEB3D beveget seg -0.28% i løpet av den siste timen og -44.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.37K.

WEB3D (WEB3D) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.25K$ 108.25K $ 108.25K Volum (24 timer) $ 56.37K$ 56.37K $ 56.37K Fullt utvannet markedsverdi $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Opplagsforsyning 5.00M 5.00M 5.00M Maksimal forsyning 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Total forsyning 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på WEB3D er $ 108.25K, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.37K. Den sirkulerende forsyningen på WEB3D er 5.00M, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.33M.