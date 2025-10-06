Weasy AI pris i dag

Sanntids Weasy AI (WEASY) pris i dag er $ 0.0000025, med en 0.39% endring de siste 24 timene. Nåværende WEASY til USD konverteringssats er $ 0.0000025 per WEASY.

Weasy AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- WEASY. I løpet av de siste 24 timene WEASY har den blitt handlet mellom $ 0.00000246(laveste) og $ 0.0000078 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har WEASY beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -29.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.17K.

Weasy AI (WEASY) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.50K$ 2.50K $ 2.50K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

