WadzCoin Token (WCO) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i WadzCoin Token (WCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
WadzCoin Token (WCO) Informasjon

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

Offisiell nettside:
https://w-chain.com
Teknisk dokument:
https://w-chain.com/wadzcoin/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf

WadzCoin Token (WCO) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WadzCoin Token (WCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
All-time high:
All-Time Low:
Nåværende pris:
WadzCoin Token (WCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak WadzCoin Token (WCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet WCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange WCO tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår WCOs tokenomics, kan du utforske WCO tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.