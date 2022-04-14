WadzCoin Token (WCO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WadzCoin Token (WCO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WadzCoin Token (WCO) Informasjon W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient Offisiell nettside: https://w-chain.com Teknisk dokument: https://w-chain.com/wadzcoin/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x991bb3506c1d7f275cdf9afb2902f7df0f7537bf

WadzCoin Token (WCO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WadzCoin Token (WCO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M All-time high: $ 0.0086125 $ 0.0086125 $ 0.0086125 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0010358 $ 0.0010358 $ 0.0010358 Lær mer om WadzCoin Token (WCO) pris

WadzCoin Token (WCO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WadzCoin Token (WCO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WCO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WCO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WCOs tokenomics, kan du utforske WCO tokenets livepris!

WadzCoin Token (WCO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WCO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

WCO prisforutsigelse Vil du vite hvor WCO kan være på vei? Vår WCO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

