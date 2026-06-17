Axelar pris i dag

Sanntids Axelar (WAXL) pris i dag er kr 0.04727, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WAXL til NOK konverteringssats er kr 0.04727 per WAXL.

Axelar rangerer for tiden som #379 etter markedsverdi på kr 56.10M, med en sirkulerende forsyning på 1.19B WAXL. I løpet av de siste 24 timene WAXL har den blitt handlet mellom kr 0.04485(laveste) og kr 0.04736 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 25.162282779914005688, mens tidenes laveste notering var kr 0.3742163720929280153.

Kortsiktig har WAXL beveget seg +2.91% i løpet av den siste timen og +11.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 1.12K.

Axelar (WAXL) Markedsinformasjon

Rangering No.379 Markedsverdi kr 56.10Mkr 56.10M kr 56.10M Volum (24 timer) kr 1.12Kkr 1.12K kr 1.12K Fullt utvannet markedsverdi kr 58.81Mkr 58.81M kr 58.81M Opplagsforsyning 1.19B 1.19B 1.19B Total forsyning 1,244,108,011.371426 1,244,108,011.371426 1,244,108,011.371426 Markedsandel 0.01% Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Axelar er kr 56.10M, med et 24-timers handelsvolum på kr 1.12K. Den sirkulerende forsyningen på WAXL er 1.19B, med en total tilgang på 1244108011.371426. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 58.81M.