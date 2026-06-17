Kjøp kryptoMarkederSpotFuturesSPCXTjeneArrangementssenter
Mer
Registrer deg
Sanntidspris for Axelar er i dag 0.04727 NOK.WAXL markedsverdien er 56,104,468.72285247818 NOK. Spor sanntids WAXL til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for Axelar er i dag 0.04727 NOK.WAXL markedsverdien er 56,104,468.72285247818 NOK. Spor sanntids WAXL til NOK prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Mer om WAXL

WAXL Prisinformasjon

Hva er WAXL

WAXL teknisk dokument

WAXL Offisiell nettside

WAXL tokenomics

WAXL Prisprognose

WAXL-historikk

WAXL Kjøpeguide

WAXL-til-fiat-valutakonverter

WAXL Spot

WAXL USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Axelar Logo

Axelar Pris(WAXL)

1 WAXL til NOK livepris:

--
----
1D
NOK
Axelar (WAXL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-06-17 08:16:53 (UTC+8)

Axelar pris i dag

Sanntids Axelar (WAXL) pris i dag er kr 0.04727, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WAXL til NOK konverteringssats er kr 0.04727 per WAXL.

Axelar rangerer for tiden som #379 etter markedsverdi på kr 56.10M, med en sirkulerende forsyning på 1.19B WAXL. I løpet av de siste 24 timene WAXL har den blitt handlet mellom kr 0.04485(laveste) og kr 0.04736 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på kr 25.162282779914005688, mens tidenes laveste notering var kr 0.3742163720929280153.

Kortsiktig har WAXL beveget seg +2.91% i løpet av den siste timen og +11.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet kr 1.12K.

Axelar (WAXL) Markedsinformasjon

No.379

kr 56.10M
kr 56.10Mkr 56.10M

kr 1.12K
kr 1.12Kkr 1.12K

kr 58.81M
kr 58.81Mkr 58.81M

1.19B
1.19B 1.19B

1,244,108,011.371426
1,244,108,011.371426 1,244,108,011.371426

0.01%

ETH

Nåværende markedsverdi på Axelar er kr 56.10M, med et 24-timers handelsvolum på kr 1.12K. Den sirkulerende forsyningen på WAXL er 1.19B, med en total tilgang på 1244108011.371426. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er kr 58.81M.

Axelar prishistorikk NOK

24-timers prisendringsintervall:
kr 0.04485
kr 0.04485kr 0.04485
24 timer lav
kr 0.04736
kr 0.04736kr 0.04736
24 timer høy

kr 0.04485
kr 0.04485kr 0.04485

kr 0.04736
kr 0.04736kr 0.04736

kr 25.162282779914005688
kr 25.162282779914005688kr 25.162282779914005688

kr 0.3742163720929280153
kr 0.3742163720929280153kr 0.3742163720929280153

+2.91%

--

+11.09%

+11.09%

Axelar (WAXL) Prishistorikk NOK

Spor prisendringene Axelar for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (NOK)Endring (%)
I dag----
30 dagerkr -0.01053-18.22%
60 dagerkr -0.01755-27.08%
90 dagerkr -0.00686-12.68%
Axelar Prisendring i dag

I dag registrerte WAXL en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Axelar 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med kr -0.01053 (-18.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Axelar 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WAXL en endring på kr -0.01755 (-27.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Axelar 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med kr -0.00686-12.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Axelar (WAXL)?

Sjekk ut Axelar Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Axelar

Axelar (WAXL) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WAXL for 2030 kr -- med en 0.00% vekstrate.
Axelar (WAXL) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på Axelar potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på kr --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hvilken pris Axelar som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for WAXL prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på Axelar Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere Axelar i Norge

Klar til å komme i gang med Axelar? Kjøp av WAXL er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Axelar. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Axelar (WAXL) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Axelar umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Axelar (WAXL) Guide

Hva kan du gjøre med Axelar

Å eie Axelar lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Handel med ekstremt lave gebyrer på MEXC

Å kjøpe Axelar (WAXL) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Gebyrer for spothandel:
--
Utsteder
--
Taker
Avgifter for futureshandel:
--
Utsteder
--
Taker

Sjekk ut MEXCs konkurransedyktige handelsgebyrer

Videre kan du handle utvalgte spottokens helt uten gebyrer via MEXCs Zero Fee Fest.

Hva er Axelar (WAXL)

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Axelar Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Axelar, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Axelar nettside
Blokker Explorer

Kategori :

Crypto-Backed TokensWrapped-Tokens

Folk spør også: Andre spørsmål om Axelar

Siden sist oppdatert: 2026-06-17 08:16:53 (UTC+8)

Axelar (WAXL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Utforsk mer om Axelar

WAXL USDT (futures-handel)

Gå long eller short på WAXL med belåning. Utforsk WAXL USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle Axelar (WAXL) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se Axelar sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
WAXL/USDT
kr0.438461
kr0.438461kr0.438461
0.00%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

o1.exchange

o1.exchange

O

kr0.00000
kr0.00000kr0.00000

0.00%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

kr6.0559703
kr6.0559703kr6.0559703

+3,097.45%

Cattoverse

Cattoverse

CS

kr21.727021
kr21.727021kr21.727021

-20.03%

XEFFY

XEFFY

XEF

kr0.1114619
kr0.1114619kr0.1114619

-0.84%

SpaceX

SpaceX

SPCXON

kr1,960.7635
kr1,960.7635kr1,960.7635

-2.48%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

kr6.0559703
kr6.0559703kr6.0559703

+3,097.45%

XWINNER

XWINNER

XT

kr0.007034316
kr0.007034316kr0.007034316

+35.05%

Velvet

Velvet

VELVET

kr4.2844174
kr4.2844174kr4.2844174

+17.43%

Humanity

Humanity

H

kr2.5169366
kr2.5169366kr2.5169366

+17.25%

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

kr0.0040999418
kr0.0040999418kr0.0040999418

+13.62%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WAXL-til-NOK-kalkulator

Beløp

WAXL
WAXL
NOK
NOK

1 WAXL = 0.4476469 NOK