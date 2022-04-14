WanderCoin (WANDER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WanderCoin (WANDER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WanderCoin (WANDER) Informasjon WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. Offisiell nettside: https://www.wandercoin.ai/ Teknisk dokument: https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp Blokkutforsker: https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a Kjøp WANDER nå!

WanderCoin (WANDER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WanderCoin (WANDER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 728.89K $ 728.89K $ 728.89K All-time high: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00082 $ 0.00082 $ 0.00082 Lær mer om WanderCoin (WANDER) pris

WanderCoin (WANDER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WanderCoin (WANDER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WANDER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WANDER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WANDERs tokenomics, kan du utforske WANDER tokenets livepris!

Hvordan kjøpe WANDER Interessert i å legge til WanderCoin (WANDER) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe WANDER, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper WANDER på MEXC nå!

WanderCoin (WANDER) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til WANDER hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for WANDER nå!

WANDER prisforutsigelse Vil du vite hvor WANDER kan være på vei? Vår WANDER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WANDER tokenets prisforutsigelse nå!

