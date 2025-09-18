Dagens Walk Token livepris er 0.02444 USD. Spor prisoppdateringer for WALK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Walk Token livepris er 0.02444 USD. Spor prisoppdateringer for WALK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WALK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Walk Token Logo

Walk Token Pris(WALK)

1 WALK til USD livepris:

$0.02444
0.00%1D
USD
Walk Token (WALK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:22:50 (UTC+8)

Walk Token (WALK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02344
24 timer lav
$ 0.02535
24 timer høy

$ 0.02344
$ 0.02535
$ 0.24990752886335088
$ 0.018814416514642204
0.00%

0.00%

+9.25%

+9.25%

Walk Token (WALK) sanntidsprisen er $ 0.02444. I løpet av de siste 24 timene har WALK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02344 og et toppnivå på $ 0.02535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WALK er $ 0.24990752886335088, mens den rekordlave prisen er $ 0.018814416514642204.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WALK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +9.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Walk Token (WALK) Markedsinformasjon

No.7477

$ 0.00
$ 52.36
$ 0.00
0.00
0
0
KLAY

Nåværende markedsverdi på Walk Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.36. Den sirkulerende forsyningen på WALK er 0.00, med en total tilgang på 0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Walk Token (WALK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Walk Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00248-9.22%
60 dager$ -0.00219-8.23%
90 dager$ -0.00322-11.65%
Walk Token Prisendring i dag

I dag registrerte WALK en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Walk Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00248 (-9.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Walk Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så WALK en endring på $ -0.00219 (-8.23%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Walk Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00322-11.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Walk Token (WALK)?

Sjekk ut Walk Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Walk Token (WALK)

Blockchain reward-based Move-To-Earn service.

Walk Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Walk Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk WALK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Walk Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Walk Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Walk Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Walk Token (WALK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Walk Token (WALK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Walk Token.

Sjekk Walk Tokenprisprognosen nå!

Walk Token (WALK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Walk Token (WALK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WALK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Walk Token (WALK)

Leter du etter hvordan du kjøperWalk Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Walk Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WALK til lokale valutaer

1 Walk Token(WALK) til VND
643.1386
1 Walk Token(WALK) til AUD
A$0.0369044
1 Walk Token(WALK) til GBP
0.0180856
1 Walk Token(WALK) til EUR
0.020774
1 Walk Token(WALK) til USD
$0.02444
1 Walk Token(WALK) til MYR
RM0.102648
1 Walk Token(WALK) til TRY
1.0113272
1 Walk Token(WALK) til JPY
¥3.59268
1 Walk Token(WALK) til ARS
ARS$36.0470448
1 Walk Token(WALK) til RUB
2.04074
1 Walk Token(WALK) til INR
2.1524308
1 Walk Token(WALK) til IDR
Rp407.3331704
1 Walk Token(WALK) til KRW
34.1338816
1 Walk Token(WALK) til PHP
1.3940576
1 Walk Token(WALK) til EGP
￡E.1.1772748
1 Walk Token(WALK) til BRL
R$0.1300208
1 Walk Token(WALK) til CAD
C$0.0334828
1 Walk Token(WALK) til BDT
2.9753256
1 Walk Token(WALK) til NGN
36.5319344
1 Walk Token(WALK) til COP
$94.7284624
1 Walk Token(WALK) til ZAR
R.0.4233008
1 Walk Token(WALK) til UAH
1.0098608
1 Walk Token(WALK) til TZS
T.Sh.60.4948656
1 Walk Token(WALK) til VES
Bs3.98372
1 Walk Token(WALK) til CLP
$23.3402
1 Walk Token(WALK) til PKR
Rs6.9370496
1 Walk Token(WALK) til KZT
13.2320604
1 Walk Token(WALK) til THB
฿0.7774364
1 Walk Token(WALK) til TWD
NT$0.7388212
1 Walk Token(WALK) til AED
د.إ0.0896948
1 Walk Token(WALK) til CHF
Fr0.0193076
1 Walk Token(WALK) til HKD
HK$0.1898988
1 Walk Token(WALK) til AMD
֏9.353188
1 Walk Token(WALK) til MAD
.د.م0.2204488
1 Walk Token(WALK) til MXN
$0.4492072
1 Walk Token(WALK) til SAR
ريال0.09165
1 Walk Token(WALK) til ETB
Br3.5088508
1 Walk Token(WALK) til KES
KSh3.1571592
1 Walk Token(WALK) til JOD
د.أ0.01732796
1 Walk Token(WALK) til PLN
0.0884728
1 Walk Token(WALK) til RON
лв0.1053364
1 Walk Token(WALK) til SEK
kr0.2299804
1 Walk Token(WALK) til BGN
лв0.0405704
1 Walk Token(WALK) til HUF
Ft8.1221452
1 Walk Token(WALK) til CZK
0.5051748
1 Walk Token(WALK) til KWD
د.ك0.0074542
1 Walk Token(WALK) til ILS
0.0813852
1 Walk Token(WALK) til BOB
Bs0.1688804
1 Walk Token(WALK) til AZN
0.041548
1 Walk Token(WALK) til TJS
SM0.2287584
1 Walk Token(WALK) til GEL
0.065988
1 Walk Token(WALK) til AOA
Kz22.2787708
1 Walk Token(WALK) til BHD
.د.ب0.00921388
1 Walk Token(WALK) til BMD
$0.02444
1 Walk Token(WALK) til DKK
kr0.155194
1 Walk Token(WALK) til HNL
L0.6405724
1 Walk Token(WALK) til MUR
1.1081096
1 Walk Token(WALK) til NAD
$0.424034
1 Walk Token(WALK) til NOK
kr0.2429336
1 Walk Token(WALK) til NZD
$0.041548
1 Walk Token(WALK) til PAB
B/.0.02444
1 Walk Token(WALK) til PGK
K0.1021592
1 Walk Token(WALK) til QAR
ر.ق0.0887172
1 Walk Token(WALK) til RSD
дин.2.4369124
1 Walk Token(WALK) til UZS
soʻm301.7281748
1 Walk Token(WALK) til ALL
L2.0153224
1 Walk Token(WALK) til ANG
ƒ0.0437476
1 Walk Token(WALK) til AWG
ƒ0.043992
1 Walk Token(WALK) til BBD
$0.04888
1 Walk Token(WALK) til BAM
KM0.0405704
1 Walk Token(WALK) til BIF
Fr72.9534
1 Walk Token(WALK) til BND
$0.0312832
1 Walk Token(WALK) til BSD
$0.02444
1 Walk Token(WALK) til JMD
$3.9204204
1 Walk Token(WALK) til KHR
98.1525064
1 Walk Token(WALK) til KMF
Fr10.21592
1 Walk Token(WALK) til LAK
531.3043372
1 Walk Token(WALK) til LKR
Rs7.3926112
1 Walk Token(WALK) til MDL
L0.40326
1 Walk Token(WALK) til MGA
Ar108.1413788
1 Walk Token(WALK) til MOP
P0.1957644
1 Walk Token(WALK) til MVR
0.373932
1 Walk Token(WALK) til MWK
MK42.4305284
1 Walk Token(WALK) til MZN
MT1.561716
1 Walk Token(WALK) til NPR
Rs3.4440848
1 Walk Token(WALK) til PYG
174.55048
1 Walk Token(WALK) til RWF
Fr35.41356
1 Walk Token(WALK) til SBD
$0.200408
1 Walk Token(WALK) til SCR
0.3502252
1 Walk Token(WALK) til SRD
$0.9309196
1 Walk Token(WALK) til SVC
$0.21385
1 Walk Token(WALK) til SZL
L0.424034
1 Walk Token(WALK) til TMT
m0.08554
1 Walk Token(WALK) til TND
د.ت0.0711204
1 Walk Token(WALK) til TTD
$0.1654588
1 Walk Token(WALK) til UGX
Sh85.73552
1 Walk Token(WALK) til XAF
Fr13.63752
1 Walk Token(WALK) til XCD
$0.065988
1 Walk Token(WALK) til XOF
Fr13.63752
1 Walk Token(WALK) til XPF
Fr2.46844
1 Walk Token(WALK) til BWP
P0.3255408
1 Walk Token(WALK) til BZD
$0.0491244
1 Walk Token(WALK) til CVE
$2.2919832
1 Walk Token(WALK) til DJF
Fr4.32588
1 Walk Token(WALK) til DOP
$1.5157688
1 Walk Token(WALK) til DZD
د.ج3.166202
1 Walk Token(WALK) til FJD
$0.05499
1 Walk Token(WALK) til GNF
Fr212.5058
1 Walk Token(WALK) til GTQ
Q0.1872104
1 Walk Token(WALK) til GYD
$5.1150476
1 Walk Token(WALK) til ISK
kr2.95724

Walk Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Walk Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Walk Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Walk Token

Hvor mye er Walk Token (WALK) verdt i dag?
Live WALK prisen i USD er 0.02444 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WALK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WALK til USD er $ 0.02444. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Walk Token?
Markedsverdien for WALK er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WALK?
Den sirkulerende forsyningen av WALK er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWALK ?
WALK oppnådde en ATH-pris på 0.24990752886335088 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WALK?
WALK så en ATL-pris på 0.018814416514642204 USD.
Hva er handelsvolumet til WALK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WALK er $ 52.36 USD.
Vil WALK gå høyere i år?
WALK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WALK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Walk Token (WALK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

WALK-til-USD-kalkulator

Beløp

WALK
WALK
USD
USD

1 WALK = 0.02444 USD

Handle WALK

WALKUSDT
$0.02444
$0.02444$0.02444
0.00%

