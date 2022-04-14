Wagmi (WAGMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wagmi (WAGMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wagmi (WAGMI) Informasjon The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage. Offisiell nettside: https://wagmi.com/ Teknisk dokument: https://docs.wagmi.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Hb4m5r21uoA1rWiNFBJgWN8W52QYbw6UV9jAQDbGNsqH Kjøp WAGMI nå!

Wagmi (WAGMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wagmi (WAGMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M All-time high: $ 0.068 $ 0.068 $ 0.068 All-Time Low: $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 $ 0.001999700147962423 Nåværende pris: $ 0.00364 $ 0.00364 $ 0.00364 Lær mer om Wagmi (WAGMI) pris

Wagmi (WAGMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wagmi (WAGMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAGMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAGMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAGMIs tokenomics, kan du utforske WAGMI tokenets livepris!

