Hva er Wagmi (WAGMI)

The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage.

I tillegg kan du:

Wagmi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wagmi (WAGMI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wagmi (WAGMI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wagmi.

Sjekk Wagmiprisprognosen nå!

Wagmi (WAGMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wagmi (WAGMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAGMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Wagmi (WAGMI)

WAGMI til lokale valutaer

Prøv konverting

Wagmi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Wagmi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Wagmi Hvor mye er Wagmi (WAGMI) verdt i dag? Live WAGMI prisen i USD er 0.00383 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WAGMI-til-USD-pris? $ 0.00383 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WAGMI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Wagmi? Markedsverdien for WAGMI er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WAGMI? Den sirkulerende forsyningen av WAGMI er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAGMI ? WAGMI oppnådde en ATH-pris på 252.59852045028907 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WAGMI? WAGMI så en ATL-pris på 0.001999700147962423 USD . Hva er handelsvolumet til WAGMI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAGMI er $ 16.35K USD . Vil WAGMI gå høyere i år? WAGMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAGMI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Wagmi (WAGMI) Viktige bransjeoppdateringer

